Governo de SE inicia pagamento dos servidores nesta quarta

O Governo do Estado inicia o pagamento integral da folha de dezembro a partir desta quarta-feira, 21, iniciando com os aposentados e pensionistas e encerrando o trâmite financeiro na sexta-feira, 23, quando todos os servidores inativos e ativos terão seus valores em suas contas.

A previsão é que na quinta-feira, 22, todos os servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, além dos servidores ativos da Educação tenham recebido. Já na sexta-feira, 23, dia que antecede as comemorações referentes ao Natal, recebem os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações.

Com o pagamento dos servidores, o Estado estima injetar mais de R$ 330 milhões na economia sergipana e estimular o comércio com o consumo para celebrações de fim de ano. Em menos de 30 dias, o Estado injeta R$ 790 milhões na economia, com o pagamento de novembro (R$ 330 milhões), segunda parcela do décimo (R$130 milhões) e, agora, com a folha de dezembro (R$ 330 milhões).

Décimo terceiro

No último dia 30 de novembro, o Governo do Estado pagou a segunda parcela referente ao 13º salário para todos os servidores que compõem a folha salarial. Tradicionalmente a gratificação natalina era paga no mês de dezembro, mas neste ano, a partir do empenho da gestão para organizar as finanças do Estado, foi possível antecipar o pagamento. A primeira parcela já foi paga ao longo do ano, nos meses de aniversário dos servidores estaduais.