Governo de SE mobiliza equipes em ações conjuntas por contas das chuvas

Com foco na contenção de incidentes causados pelas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias, o Governo de Sergipe vem mobilizando equipes em diferentes frentes a fim de atender a demandas registradas em Aracaju e outros municípios. As ocorrências envolveram bloqueio de estradas e acessos, que contaram com o apoio célere e qualificado do Governo.

A equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), esteve de prontidão para atender às ocorrências. O órgão monitora, por exemplo, em um dos trechos da rodovia que liga os municípios de Neópolis e Santana do São Francisco, na rodovia SE-120, onde devido às fortes chuvas e ventos acima do normal para o estado, desde a última quinta-feira, 26, a força da água proveniente da lagoa da fábrica da Vila Operária causou uma erosão. O DER ressalta que uma equipe se deslocou ao local para aumentar a sinalização já existente.

Na quinta-feira, 26, o DER também registrou fissuras que apareceram na camada asfáltica da ponte sobre o rio Jacarecica, que liga os municípios de Riachuelo a Malhador, na rodovia SE-245. O aparecimento dessas pequenas trincas podem ter ocorrido devido à acomodação de solo em virtude das fortes chuvas e ventos.

O órgão informa também que enviou uma equipe ao local para trabalhar na selagem das fissuras. Nos dois casos, somente quando as águas dos rios baixarem é que uma avaliação minuciosa da estrutura poderá ser feita. O DER orienta aos motoristas que redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao passar pelo local.

Últimas ações

Durante a última semana, foram realizadas realocações no município de Feira Nova em virtude de alagamentos. As famílias receberam kits de higiene e colchões, entre outros insumos, para viabilizar suas instalações. Também foi solicitado maquinário para desobstrução de bueiros.

Na estrada que abrange os municípios de Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, Cumbe e Nossa Senhora das Dores, as chuvas intensas ocasionaram aquaplanagem de carros na rodovia, havendo registro de acidentes. Também foram registradas ocorrências nos municípios de Cedro, Telha, Capela, Maruim, Brejo Grande e Neópolis, a exemplo de transbordamentos e queda de árvores.

A Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) orienta que os cidadãos devem evitar estar próximos de árvores, postes de condução de energia, rios e riachos. Para solicitar ajuda, devem ser acionadas as Coordenadorias de Defesas Civis Municipais, além dos números 193 (interior) e 199 (capital). Para efetuar o cadastro de alerta, o cidadão deve enviar um SMS para o número 40199, com o número do CEP do logradouro onde reside, e, automaticamente, receberá um aviso informando que o cadastro foi realizado com sucesso.