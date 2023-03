Governo de SE participa do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho

Secretários estaduais responsáveis pela pasta de Trabalho e Emprego estiveram reunidos, na última terça-feira, 28, em Brasília para participar da 130ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho (Fonset). O Governo de Sergipe foi representado pelo secretário de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, e pelo secretário-executivo Rafael Melo.

A reunião do Fonset teve como objetivo discutir temas relevantes para o setor, como a prestação de contas física e apresentação da pesquisa para avanço de dados, além de apresentar a nova estrutura do Ministério do Trabalho.

Para o secretário Jorge Teles, o fórum é uma oportunidade para Sergipe conhecer novas iniciativas e implementar ações de sucesso de outros estados. “Nesta primeira reunião anual do Fórum, acompanhamos pautas importantíssimas para o desenvolvimento do trabalho no nosso estado, como a discussão sobre o Sistema Nacional de Emprego, as ações do PAB Nacional voltado ao nosso artesanato, várias iniciativas de sucesso e programas de outros estados para desenvolver nossa política de trabalho, emprego e renda”, disse o secretário.

A reunião aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal e foi presidida pelo secretário Thales Mendes. Durante a reunião, foram discutidos ainda os desdobramentos para avanço de dados do setor e a agenda para eleições do novo presidente do Fonset, marcada para 19 de abril.

Fórum Nacional

O Fonset foi criado no final dos anos 80 e é composto por titulares das secretarias estaduais de Trabalho e pela Secretaria de Trabalho do Distrito Federal. Trata-se de um espaço de diálogo e troca de experiência entre os estados e o Governo Federal, com o objetivo de definir e firmar posições em torno de problemas relacionados ao mundo do trabalho, bem como fortalecer a participação dos estados na definição de políticas públicas. A reunião foi uma oportunidade importante para a discussão e avanço dessas políticas.

Fonte: Governo de Sergipe