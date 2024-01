Governo de SE publica resultado final da prova de títulos do concurso para contador

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), publicou na última segunda-feira, 08, no Diário Oficial do Estado, o resultado final da prova de títulos do concurso para contador do Estado. O certame visa preencher 54 vagas, sendo 39 para ampla concorrência, dez para pessoas com deficiência (PcD) e cinco para candidatos afrodescendentes.

As próximas etapas do certame são as convocações para a perícia médica, para os candidatos que se declararam pessoas com deficiência, e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos afrodescendentes.

“Os candidatos devem estar atentos ao endereço eletrônico do IBGP Concursos e, também, ao site oficial da Sead, pois em breve serão publicados os editais de convocação de perícia médica para candidatos PcD e do procedimento de heteroidentificação para os autodeclarados afrodescendentes. Todas as instruções sobre essas novas fases estarão nesses documentos e também disponíveis na ‘Área do Candidato’, que fica no portal do IBGP”, explica o gerente geral da Recrutamento e Seleção de Servidores Públicos da Sead, Sidney Rocha.

De acordo com o cronograma do concurso, após a realização da perícia médica para candidatos PcD, da aferição de cota racial e publicação dos respectivos resultados, o concurso segue para uma nova etapa, que é a publicação da classificação final.

Concurso para contador do Estado

O concurso público para contador do Estado contou com prova objetiva composta de questões de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva envolvendo redação de texto dissertativo, além da prova de títulos que avaliou a capacitação e a especialização técnico-profissional de cada candidato. O certame, que registrou um total de 1.302 inscrições, teve a efetiva participação de 853 candidatos.

Confira o resultado.

Fonte: Governo de SE