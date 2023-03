Governo de SE realiza seminário preparativo para reduzir efeitos das chuvas

Preparar agentes e coordenadores que atuam com a proteção e defesa civil dos municípios sergipanos para o período da quadra chuvosa, que compreende os meses de maio, junho, julho e agosto. Este é o objetivo do Governo de Sergipe ao promover o seminário ‘Mitigação aos Efeitos das Chuvas 2023″, nos dias 15 e 16 de março, das 8h às 12h e das 14h às 17h30, e das 8h às 12h30, respectivamente, no auditório da Academia de Polícia Civil (Acadepol), localizado na avenida Tancredo Neves, nº 5725, em Aracaju.

Realizado por meio da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), o seminário enfatizará, ainda, a importância do planejamento por parte dos gestores municipais, para desenvolver ações preventivas e mitigatórias que busquem reduzir os efeitos ocasionados pelas fortes chuvas.

“Por intermédio deste evento, levaremos informações para todo o estado, principalmente para os territórios sul e leste, grande Aracaju e o município de Itabaiana, no agreste, que mais sofrem com as chuvas”, informou o superintendente tenente-coronel Luciano Queiróz.

O seminário abordará os temas:

‘Prognóstico de Meteorologia para a Quadra chuvosa 2023’, pelo pesquisador da Universidade Federal de Sergipe (UFS) Júlio César Vieira;

‘O que fazer em uma situação de desastre?’, pelo superintendente-adjunto, major Alysson de Carvalho’ e pelo gerente de Capacitação, Monitoramento e Alerta, capitão Fabiano Queiróz, ambos da Supdec;

‘Instrução prática de preenchimento na plataforma S2iD com desastre hipotético’, pelo gerente de Articulação e Captação de Recursos, Edivaldo Celestino;

‘Desafios e Oportunidades para o fortalecimento das Defesas Civis Municipais’, pelo secretário municipal de Defesa Civil e Geotécnica do Rio de Janeiro, tenente-coronel Wallace Medeiros.

Fonte: Governo de SE