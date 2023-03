Governo de SE trabalha para fortalecer novas modalidades esportivas no estado

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, está atuando para fortalecer o tiro com arco e outras modalidades esportivas no estado. O tiro com arco é uma modalidade olímpica, e que esse ano será inserida nos Jogos da Juventude e na 39ª edição dos Jogos da Primavera.

Após reuniões com representantes da Confederação Brasileira do Tiro com Arco para planejar ações de disseminação da modalidade no estado, na última segunda-feira, 13, a secretária Mariana Dantas recebeu da Confederação alguns equipamentos necessários para a prática profissional. Com esses equipamentos, o governo planeja realizar capacitações com os professores da rede estadual de ensino, estimulando a prática nas escolas e pequenas competições.

“O esporte não se resume ao futebol, temos uma imensa variedade de modalidades esportivas que podem ser praticadas. Esse ano, o tiro com arco, que já é uma modalidade olímpica, também fará parte das modalidades disputadas nos Jogos da Juventude, em Ribeirão Preto, e nos Jogos da Primavera, aqui em Sergipe. Para isso, precisamos estimular que cada vez mais pessoas conheçam e pratiquem a modalidade. Por isso, estamos em diálogo constante com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, que já nos enviou esse presente e também será nosso parceiro na realização de capacitações dos nossos professores das escolas estaduais”, explica a secretária.

O coordenador de Esporte Educacional da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), Wendel Ribeiro, afirma que a inserção da modalidade na 39ª edição dos Jogos da Primavera será um fator importante para a disseminação da modalidade. “Estamos incluindo o tiro com arco nos Jogos da Primavera, já que também farão parte dos Jogos da Juventude e nós queremos enviar os nossos futuros atletas para a competição. Mas, sabemos que não basta incluir a modalidade nos jogos, temos que incentivar a prática no estado. Por isso, estamos selecionando professores de Educação Física da rede estadual de ensino para participar de um curso de capacitação com os com os materiais e um profissional enviados pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, possibilitando as aulas da modalidade nas escolas e entre os mais jovens. A data e local do curso serão divulgados posteriormente”, completa.

Fonte: Governo de SE