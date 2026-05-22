Governo de Sergipe abre inscrições para 195 vagas do Bolsa Atleta 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), lançou o edital do Programa Bolsa Atleta Sergipe 2026, iniciativa que reafirma o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento do esporte de rendimento e o desenvolvimento de novos talentos sergipanos. Nesta edição, o programa contempla diferentes fases da trajetória esportiva. Ao todo, são disponibilizadas 195 bolsas destinadas a atletas, paratletas, surdoatletas, atletas-guia e técnicos que obtiveram resultados esportivos de destaque em competições realizadas em 2025.

Mais do que um auxílio financeiro, o programa representa a possibilidade de continuidade para muitos atletas que diariamente enfrentam desafios para manter a rotina de treinamentos, deslocamentos, alimentação específica, aquisição de materiais esportivos e participação em competições. Para muitos jovens talentos, o incentivo significa a oportunidade de permanecer no esporte, evoluir tecnicamente e transformar sonhos em conquistas.

O governador Fábio Mitidieri destacou que investir no esporte é também investir em desenvolvimento humano e oportunidades. “Nosso governo acredita no esporte como instrumento de transformação social e de construção de oportunidades. Cada atleta apoiado representa uma história de dedicação, superação e esperança. O Bolsa Atleta é uma política pública que fortalece sonhos, cria perspectivas e oferece condições para que nossos talentos possam continuar se desenvolvendo e representando Sergipe em grandes competições pelo Brasil e pelo mundo”, afirmou o governador.

Executado pela Seel, o programa contempla modalidades prioritariamente olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas, além de esportes individuais e coletivos reconhecidos pelas entidades esportivas oficiais.

O secretário de Estado do Esporte e Lazer, Flávio Oliveira, ressaltou a importância do incentivo para a permanência e crescimento dos atletas no esporte de alto rendimento. “Sabemos que por trás de cada medalha existe uma rotina intensa de treinos, sacrifícios e dedicação. Muitas vezes, atletas e suas famílias enfrentam dificuldades para custear viagens, equipamentos e preparação adequada. O Bolsa Atleta Sergipe foi pensado exatamente para apoiar essas trajetórias e permitir que nossos atletas tenham melhores condições para crescer e alcançar resultados ainda maiores. Estamos fortalecendo o esporte sergipano e investindo no futuro de nossos talentos”, destacou.

Bolsas

Nesta edição, serão disponibilizadas 40 bolsas da categoria Atleta Infantil, no valor de R$ 200 mensais; 45 bolsas para a categoria Atleta Estudantil, com auxílio de R$ 400 por mês; 40 bolsas para Atleta Base, no valor mensal de R$ 800; 35 bolsas da categoria Atleta Nacional, com benefício de R$ 1.200; e 10 bolsas destinadas à categoria Atleta Internacional, que receberão R$ 2 mil mensais. Também serão ofertadas 25 bolsas-técnico, no valor de R$ 1.200 por mês, destinadas a profissionais responsáveis por atletas contemplados nas categorias Nacional e Internacional. Todos os benefícios serão pagos em 12 parcelas mensais.

O edital também prevê políticas de inclusão e acesso, com reserva de 20% das vagas para paratletas e surdoatletas, além de percentual específico destinado a modalidades que não integram programas olímpicos e paralímpicos.

Os interessados devem ficar atentos ao cronograma do programa, que terá início ainda no mês de maio com a etapa de participação das federações esportivas. Entre os dias 22 de maio e 3 de junho, as Federações Estaduais deverão realizar a submissão das competições oficiais válidas e indicar os atletas aptos a concorrer ao benefício. A lista preliminar dos candidatos habilitados será divulgada no dia 17 de junho, com prazo para recursos entre os dias 17 e 22 de junho. O resultado final dos candidatos aptos será publicado em 2 de julho, mesma data em que será aberto o período oficial de inscrições para atletas e técnicos, que seguirá até o dia 9 de julho. A lista preliminar dos aprovados será divulgada em 16 de julho, com período de recursos entre 16 e 21 de julho. Já o resultado final dos contemplados será publicado no dia 24 de julho. As etapas posteriores, como assinatura dos termos e entrega complementar de documentos, terão datas divulgadas posteriormente pela Seel.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site da Seel: https://www.se.gov.br/seel/bolsa_atleta_2026. O processo exige que os candidatos utilizem login próprio e apresentem documentação específica de acordo com a categoria pretendida.

A expectativa do Governo de Sergipe é ampliar oportunidades e fortalecer a presença de atletas sergipanos nos principais cenários esportivos do país. Com a nova edição do Bolsa Atleta Sergipe, o Estado reforça seu compromisso com políticas públicas que incentivam o talento, valorizam a dedicação e ajudam a transformar esforço em grandes conquistas.