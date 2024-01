Governo de Sergipe abre PSS para professores dos centros de excelência

Os professores do quadro efetivo do Magistério de Sergipe que desejam exercer a regência de classe no Programa Estadual de Educação em Tempo Integral, poderão participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS). As inscrições serão realizadas no período de 09 a 12 de janeiro de 2024, exclusivamente, no site da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do acesso ao endereço eletrônico https://inscricoes.seduc.se.gov.br/.

De acordo com a coordenadora geral do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral, Mônica Rodrigues Silva, o PSS é regido pelo edital nº 2/2024 e são ofertadas vagas de cadastro reserva para o cargo de professor de educação básica dos Centros de Excelência das 10 Diretorias Regionais de Educação. “Em Sergipe, o Programa Estadual de Educação em Tempo Integral inicia 2024 com 102 Centros de Excelências nas turmas de ensino médio e do ensino fundamental, em 63 municípios distribuídos nas 10 diretorias de ensino. É um programa que vem fazendo a diferença na educação sergipana”, explica.

No ato da inscrição, que será via endereço eletrônico, o candidato deve anexar os arquivos, em formato PDF ou JPG de no máximo 2MB, dos documentos originais ou autenticados, de acordo com o edital, como o diploma de graduação; diploma e certificados que comprovem as titulações declaradas e validem as pontuações; declaração de pertencimento étnico quilombola, se for o caso; declaração de reconhecimento como integrante de Conselho Escolar e ata de posse e declaração de disponibilidade de horário de trabalho para o cumprimento de regime em Atividade de Tempo Integral, entre outros itens.

A seleção do candidato no processo seletivo simplificado será realizada em duas etapas, que consistirão na inscrição, análise da documentação exigida e anexada, comprovando formação e experiência. Na segunda etapa, o participante terá que passar por uma formação inicial básica disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem com aproveitamento e frequência mínima de 80%.

Carga Horária, provimento e vigência

O candidato selecionado e convocado para atuar no Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral (CEETI) da Rede Pública Estadual de Ensino, deverá cumprir a carga horária de 40 horas semanais na instituição educacional em que for lotado, podendo desenvolver atividades pedagógicas em outros espaços que contribuam para consolidação da aprendizagem e dos princípios do modelo pedagógico.

O prazo de vigência do PSS é de dois anos, prorrogável por mais dois anos. Além da remuneração inerente ao cargo efetivo de Professor de Educação Básica, fará jus à Gratificação por Atividade de Tempo Integral (GATI), criada pela Lei Complementar nº 179/2009 e regulamentada pelo Decreto Governamental nº 30.505/2017 e suas alterações.

– Leia o edital na íntegra https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/0491ed08-dd0c-463f-bbb5-89819d96d7c9

Fonte: Seduc