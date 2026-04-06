Governo de Sergipe anuncia 730 vagas de emprego disponíveis

A semana começa com boas notícias para quem está em busca de trabalho em Sergipe. Nesta segunda-feira, 06, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (Seteem), oferta 730 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para realizar o cadastro ou atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no NAT, localizado na avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Números

Lançada em março de 2025, a plataforma, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, já conta com mais de 45 mil trabalhadores cadastrados, 874 empresas parceiras com vagas cadastradas e 619 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com a unidade móvel do GO Sergipe, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia ‘fi-gital’, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Porteiro (1 vaga)

Auxiliar de cozinha (1 vaga)

Motorista de caminhão (1 vaga)

Vendedor pracista (1 vaga)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (2 vagas)

Auxiliar de contabilidade estágio (1 vaga)

Operador de vendas lojas (2 vagas)

Cozinheiro de restaurante (1 vaga)

Designer de eventos (1 vaga)

Auxiliar financeiro (1 vaga)

Capela

Diretor de Recursos Humanos (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Promotor de vendas (1 vaga)

Auxiliar de farmácia de manipulação (1 vaga)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Ajudante de obras (2 vagas) (exclusiva PcD)

Eletricista de instalações (1 vaga)

Ajudante de obras (1 vaga)

Carpinteiro de obras (7 vagas)

Pedreiro de concreto (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Armador de ferragens na construção civil (5 vagas)

Carpinteiro (5 vagas)

Pedreiro (5 vagas)

Operador de escavadeira (5 vagas)

Operador de trator de esteira (5 vagas)

Operador de motoniveladora (5 vagas)

Estância

Servente de limpeza (1 vaga) (exclusiva PcD)

Fonte: Governo de SE