Governo de Sergipe anuncia inscrições para a III Corrida dos Servidores Públicos

O Governo de Sergipe anunciou na última sexta-feira, 16, a abertura das inscrições para a III Corrida dos Servidores Públicos de Sergipe. O anúncio foi feito pelo governador Fábio Mitidieri e pela secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, por meio das redes sociais. As inscrições serão realizadas em dois lotes, nos dias 19 e 21 de outubro, a partir das 14h, por meio do Portal do Servidor e do aplicativo Servidor.SE.

Após a inscrição, os participantes receberão um e-mail de confirmação com o regulamento da prova, as orientações para participação e as informações sobre a retirada dos kits.

Integrando a programação alusiva ao Mês do Servidor Público, a corrida será realizada no dia 8 de novembro, a partir das 5h, na Orla da Atalaia, em Aracaju. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), com patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Ao todo, serão disponibilizadas 5 mil vagas, destinadas a servidores públicos estaduais, incluindo efetivos e comissionados, além de participantes de órgãos convidados. Os inscritos poderão escolher entre quatro modalidades: 3,2 km, 5 km, 10 km e 15 km. O evento também contará com entrega de troféus.

O governador Fábio Mitidieri destacou que a Corrida dos Servidores chega ao terceiro ano consecutivo com crescimento no número de participantes. “No primeiro ano, foram mil inscritos; no segundo, 3 mil; e, neste ano, chegamos a 5 mil participantes”, ressaltou.

Para a secretária Lucivanda Nunes, a Corrida dos Servidores é uma iniciativa que reforça o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos servidores públicos, incentivando a prática de atividades físicas, a saúde e o bem-estar. O evento também representa um momento de integração e celebração dos profissionais que contribuem diariamente para o funcionamento dos serviços públicos.

A entrega dos kits será realizada nos dias 5, 6 e 7 de novembro, no hall da Secretaria de Estado da Administração, localizado na Rua Duque de Caxias, nº 346, bairro São José, em Aracaju.

Fonte: Governo de SE