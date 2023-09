Governo de Sergipe busca investimentos e parcerias em Washington

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, lidera uma comitiva oficial que está em Washington, D.C., nos Estados Unidos, com o objetivo de buscar investimentos e parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do estado. As reuniões, que contaram com representantes de importantes instituições, aconteceram na última quinta-feira, 31, e possibilitaram a abertura de novas portas para projetos transformadores em diversos setores do estado.

Uma das principais reuniões do dia ocorreu com o presidente do Banco Mundial, Jhon Zutt. No encontro, Fábio apresentou demandas fundamentais para áreas que contribuirão para a qualidade de vida da população sergipana. A pauta incluiu discussões sobre projetos nos segmentos de energia, água, saneamento rural, acessibilidade e tecnologia, com destaque para o projeto ‘Cidades Inclusivas’, que visa tornar as cidades sergipanas mais acessíveis e adaptadas às necessidades de todos os cidadãos.

A parceria entre Sergipe e o Banco Mundial foi fortalecida durante o encontro, demonstrando um comprometimento mútuo com o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. O governador enfatizou seu entusiasmo em trabalhar em conjunto com a instituição financeira global para transformar esses projetos em realidade. “Estamos comprometidos em fazer nosso estado crescer cada vez mais. Seguimos pavimentando o caminho para um futuro mais próspero e inclusivo, onde projetos inovadores e estratégicos têm o potencial de transformar a realidade das comunidades sergipanas”, ressaltou Mitidieri.

Parceria com BID

Durante a tarde, o governador e sua equipe reuniram-se com o diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Paulo Guilherme Farah Correa. A reunião reforçou o compromisso do BID em apoiar as iniciativas do estado, objetivando investir no progresso de Sergipe, do país e no bem-estar dos cidadãos sergipanos.

Vale destacar que a relação entre Sergipe e o BID já rendeu frutos importantes, como um treinamento realizado em julho deste ano sobre gestão de riscos, promovido pela equipe técnica do BID para os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Esse treinamento tem o intuito de otimizar a execução de projetos, eliminando possíveis obstáculos que possam atrasar ou dificultar o andamento das iniciativas. Além disso, tratativas estão em andamento sobre programas voltados para a infraestrutura da malha viária estadual e estradas vicinais, evidenciando o comprometimento mútuo em aprimorar a infraestrutura do estado.

Proredes e Profisco

Finalizando o dia, a equipe governamental participou de reuniões com o gerente de Conhecimento, Inovação e Comunicação, Juliano Seabra, o assessor da Presidência de Países, Hugo Flores, e o chefe da Divisão de Gestão Fiscal do BID, Emílio Pineda. O propósito do diálogo foi obter novos conhecimentos a respeito de projetos inovadores, bem como tirar dúvidas relacionadas a créditos e financiamentos para programas de aprimoramento da administração de receitas, gestão fiscal, financeira e patrimonial, a exemplo do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco), uma iniciativa do BID que demonstra o comprometimento da instituição em impulsionar o desenvolvimento das estruturas estatais e promover o progresso econômico do país.

Além disso, o governador também tratou do Proredes, operação de crédito entre o Governo do Estado e o BID para aquisição de ambulância e equipamentos destinados ao Hospital do Câncer. O Proredes já havia sido idealizado em 2014, porém as negociações não avançaram mesmo com a aprovação de lei estadual, de número 9000/2022, já sancionada.

“Foi uma oportunidade única para apresentar os projetos do governo que já estão em execução no estado e buscar parcerias sólidas que contribuam para esses e aqueles projetos que serão realizados em nossa gestão. Tudo isso pensando em impulsionar o desenvolvimento de Sergipe. A receptividade das instituições nos encheu de otimismo quanto ao futuro do nosso estado. Estamos alinhados com o compromisso de transformar essas oportunidades em ações concretas para melhorar a vida de nossa população, gerando mais emprego, renda e promovendo um crescimento sustentável e inclusivo. Essas reuniões marcam o início de uma colaboração frutífera que trará resultados tangíveis para todos os sergipanos”, comemorou Fábio.

Lide Brazil Development Forum 2023

A Comitiva Oficial do Governo de Sergipe seguirá em Washington (EUA) para participar, nos dias 1 e 2 de setembro, do Lide Brazil Development Forum 2023. O evento acontecerá das 8h às 19h30, no Hotel Willard, e contará com a presença de empresários, autoridades e investidores de várias partes do mundo.

O objetivo da participação do governo é apresentar as potencialidades sergipanas, estreitar parcerias e capitanear novos investimentos que catalisem o crescimento socioeconômico do estado, a fim de transformar a vida do povo sergipano. No primeiro dia do fórum, o governador Fábio participará como palestrante, juntamente com governadores de outros estados brasileiros, do painel intitulado ‘Oportunidades de Financiamento para Infraestrutura e Serviços Públicos nos Estados e Municípios Brasileiros’, ao lado de outros governadores de diversos estados do Brasil. O painel será conduzido pelo CEO do Banco Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho.

Em sua apresentação, Mitidieri também abordará as potencialidades de Sergipe e as perspectivas promissoras do estado em diversas áreas, como produção de energia, turismo, cultura, capacidade produtiva no agronegócio e etc, aspectos que vem tornando a economia sergipana cada vez mais pujante. Ele também falará sobre um novo ciclo de crescimento econômico, evidenciado pelos investimentos recebidos recentemente, por meio do Governo Federal, por intermédio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Participar do Lide nos possibilitará discutir as perspectivas de financiamento para infraestrutura e serviços públicos. E também será um momento fundamental para apresentarmos ao mundo as potencialidades de Sergipe e os avanços da nossa gestão, além de reforçar nosso compromisso com o progresso sustentável e o bem-estar de nossa população”, pontuou Mitideri.

Fábio também enfatizará os avanços e compromissos, inseridos no programa de governo, e que já foram realizados em prol da população sergipana, ao longo de oiti meses de gestão e que estão enquadrados nos quatro eixos de atuação do Planejamento Estratégico do Governo de Sergipe: Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Humano e Social, Infraestrutura e Sustentabilidade e Gestão, Governança e Inovação.

Presenças

Participaram das reuniões na quinta-feira, 31, a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), Érica Mitidieri, o senador por SergipeAlessandro Vieira, o vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Zezinho Sobral, o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento, o secretário de Estado da Casa Civil (SECC), Jorginho Araujo, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Luciano Góes, entre outras autoridades.

Fonte: Governo de SE