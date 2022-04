Governo de SE conclui pagamento da folha salarial nesta sexta, 29

O Governo do Estado conclui, nesta sexta-feira, 29, a folha de pagamento dos servidores do estado. Recebem nesta data, os servidores ativos das Secretarias, fundações, autarquias e empresas.

Na última quarta-feira, 27, o Governo do Estado iniciou o pagamento da folha salarial do mês de abril, quando receberam os aposentados e pensionistas. No dia seguinte, receberam seus respectivos salários os servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, além dos servidores da Educação.

Junto à folha, o Estado paga, também, os 50% do 13º salário para os aniversariantes de abril.

Reajuste

Como anunciado pelo governador Belivaldo Chagas, a partir deste mês de abril os servidores públicos da Administração Direta e Indireta, ativos e inativos, já estão recebendo seus salários com reajuste de 5% a 34,44%. Para o Magistério, o pagamento do reajuste salarial foi retroativo ao mês de janeiro. Entre outros benefícios anunciados para os servidores, o impacto financeiro para o Estado será em torno de R$ 388.735.336,23 somente em 2022.