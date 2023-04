Governo de Sergipe decreta luto oficial pela morte de Carlos Pinna

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a partir do decreto de número 280, estabeleceu luto de três dias pela morte do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Carlos Pinna de Assis. Ele estava internado há cerca de dez dias, por problemas pulmonares, no Hospital Primavera e faleceu na tarde da última quarta-feira, 05, aos 74 anos, em Aracaju, sua cidade natal.

O jurista fez parte da defesa dos direitos dos sergipanos, colecionando importantes cargos durante toda a sua carreira. Como secretário, procurador-geral e presidente do Tribunal de Contas, Assis trilhou uma história excepcional e o fim da sua presença física é uma grande perda para Sergipe.

Uma das últimas aparições públicas de Pinna aconteceu durante a posse do filho, Carlos Pinna Júnior, procurador-geral de Sergipe.

Trajetória

Nascido em Aracaju, Carlos Pinna se formou em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1972. Atuou como advogado entre os anos de 1973 e 1986. Em seguida, assumiu a vaga de Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (1978/1984). Depois assumiu as funções de Procurador-Geral do Estado de Sergipe (1983/1986), Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe (interino) -1985, Secretário de Estado da Habitação e Previdência Social de Sergipe (1985/1986), Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – desde 1986.

O conselheiro já foi agraciado com seis Títulos de Cidadania Honorária de estado e municípios e 17 Comendas.

Fonte: Governo de Sergipe