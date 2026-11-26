O Governo de Sergipe, por meio do Comitê Estadual de Gestão de Eventos Climáticos Extremos (Cegec), divulga a 8ª edição do Boletim Técnico de Proteção e Defesa do El Niño 2026-2027. A publicação reúne informações atualizadas sobre o cenário climático no estado, a situação de seca nos municípios, os reservatórios monitorados e as ações de acompanhamento e assistência relacionadas aos efeitos da estiagem.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, fenômeno que pode influenciar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões. Em Sergipe, o monitoramento considera fatores como precipitação, temperaturas, evapotranspiração, disponibilidade hídrica e impactos relacionados à seca, que podem variar entre os municípios e territórios.

O boletim é elaborado no âmbito do Cegec, responsável pela articulação estratégica dos órgãos estaduais no acompanhamento e enfrentamento de eventos climáticos extremos. As informações técnicas são subsidiadas pela Sala de Situação do El Niño, que reúne dados e análises para apoiar a avaliação de riscos e a atuação integrada do governo.

A comparação entre a 7ª e a 8ª edição aponta aumento no número de municípios com decretos de emergência vigentes em razão da estiagem. A relação passou de 14 para 21 localidades, um crescimento de 50%. Foram incluídos Aracaju, Barra dos Coqueiros, Gararu, Graccho Cardoso, Nossa Senhora do Socorro, Pedra Mole e São Cristóvão.

Seca intensificada

O cenário também apresenta mudanças na classificação de seca dos municípios. Na edição anterior, 60 municípios estavam relacionados nas categorias de seca fraca, moderada ou grave. Na atual, são 75. Além do aumento de localidades, houve avanço na intensidade da seca em municípios que já estavam classificados. A quantidade de municípios em seca grave passou de quatro para 15, enquanto os classificados em seca moderada aumentaram de sete para 23.

Entre as mudanças registradas, municípios como Gararu e Nossa Senhora da Glória, no alto sertão, passaram de seca moderada para grave. No médio sertão, Feira Nova avançou de seca fraca para grave, assim como Itabi e Graccho Cardoso, que anteriormente estavam em seca moderada. No agreste central, Carira e Nossa Senhora Aparecida também passaram de moderada para grave. No centro-sul, Simão Dias passou de seca fraca para grave.

Embora parte dos territórios tenha registrado precipitação acima da normal climatológica no período analisado, as chuvas não representam, por si só, a reversão do quadro de estiagem. A análise considera também os efeitos acumulados, a distribuição das precipitações e as condições de cada município. Centro-sul e sul sergipano, por exemplo, permanecem abaixo da normal climatológica de chuva.

A situação dos reservatórios monitorados pelo Estado também integra o boletim. A barragem Poxim-Jaime Umbelino de Souza, em São Cristóvão, passou de 22,8% para 18,7% do volume útil e permanece em estado de alerta. Jacarecica I, em Itabaiana, registrou redução de 47,3% para 44,2% e segue em atenção. Os demais reservatórios monitorados estão classificados como normais.

As informações sobre a Operação Carro-Pipa também são atualizadas por território, permitindo acompanhar a situação do atendimento nas localidades que necessitam de apoio para o abastecimento de água.

O boletim reúne ainda dados de precipitação, temperatura média e evapotranspiração dos oito territórios sergipanos, além de recomendações preventivas à população e aos municípios, com orientações sobre hidratação, proteção contra o calor, uso consciente da água e prevenção de queimadas.

Para receber alertas preventivos, informações de risco e orientações de segurança da Defesa Civil, a população pode enviar gratuitamente um SMS com o CEP para o número 40199.

A 8ª edição do Boletim Técnico de Proteção e Defesa do El Niño integra a série de publicações do Cegec e reforça o trabalho do Governo de Sergipe de acompanhar o cenário climático, orientar a população e fortalecer as ações de prevenção diante dos possíveis efeitos do El Niño no estado.

Fonte: Governo de SE