Governo de Sergipe divulga calendário de pagamento dos servidores do Executivo para o mês de agosto

O Governo de Sergipe informa que terá início, no dia 27 de agosto, o pagamento dos servidores do Poder Executivo estadual. Na quinta-feira, 27, receberão os aposentados e pensionistas. Na sexta-feira, 28, o valor será creditado na conta dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Os aniversariantes do mês receberão, também, o valor correspondente à primeira parcela do 13º salário.

O pagamento representa uma injeção de mais de R$ 510 milhões na economia sergipana. É importante destacar que os valores serão creditados ao longo dos respectivos dias.

Fonte: Governo de SE