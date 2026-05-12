Governo de Sergipe divulga lista preliminar para a terceira edição do Sergipe no Mundo

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), divulgou, nessa segunda-feira, 11, a lista dos estudantes e professores classificados para o sorteio público da terceira edição do programa Sergipe no Mundo. A relação dos alunos selecionados preliminarmente está disponível nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Educação (https://seduc.se.gov.br/editais-e-selecoes/). O resultado ainda cabe recurso.

De acordo com o cronograma, o período para recursos acontece entre os dias 12 e 13 de maio, com divulgação dos resultados dos recursos e da lista definitiva prevista para 15 de maio. A partir dessa lista, os nomes serão submetidos ao sorteio público, a ser realizado no dia 18 de maio. A previsão é que, no dia 22 de maio, o Governo de Sergipe torne pública a lista definitiva com os 200 nomes de alunos e 23 professores que participarão da terceira edição do intercâmbio cultural e linguístico.

Os candidatos selecionados deverão acompanhar os canais oficiais para conferir os prazos, documentação necessária e demais orientações referentes às próximas etapas do intercâmbio.

Programa Sergipe no Mundo

O Sergipe no Mundo tem como objetivo ampliar as oportunidades educacionais, culturais e linguísticas dos alunos e professores da rede pública estadual por meio de experiências de intercâmbio internacional.

Conforme a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional e coordenadora do programa Sergipe no Mundo, Eliane Passos, o programa oferece aos estudantes e professores a oportunidade de vivenciar novas culturas, aprimorar o aprendizado de idiomas e fortalecer a formação acadêmica e pessoal. “A divulgação do resultado representa mais uma etapa importante para os participantes que sonham em estudar fora do país e adquirir novas experiências educacionais”, destaca.

O programa Sergipe no Mundo reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a valorização da educação pública, promovendo oportunidades que contribuem para a formação acadêmica, cultural e profissional de estudantes e educadores da rede estadual.

Nesta edição, as novidades estão na ampliação do número de vagas, que passou de 100 para 200 estudantes, além da inclusão de 23 vagas destinadas a professores da rede estadual.

Os intercambistas terão como destinos países como Irlanda, Inglaterra, Espanha, França, Canadá e Austrália. Outra novidade é ampliação para o eixo tecnológico, com intercâmbio voltado para as áreas de programação, robótica e desenvolvimento de projetos.

Os intercambistas dos eixos tecnológicos terão como destinos Estados Unidos, China e Singapura, referências mundiais em inovação, tecnologia e desenvolvimento educacional.

Fonte: Governo de SE