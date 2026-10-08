Governo de Sergipe divulga resultado final do edital para comercialização de artesanato e comidas temáticas na Vila da Criança

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulgou na última quarta-feira, 07, o resultado final do Edital nº 07/2026 de chamamento público para interessados em comercializar artesanato e comidas temáticas durante a Vila da Criança, na Orla da Atalaia, em Aracaju, no período de 9 de outubro a 1º de novembro de 2026.

No total, entre artesãos e empreendedores da economia solidária, 20 participantes foram classificados para trabalhar e comercializar gratuitamente seus produtos durante o evento. Com essa iniciativa, o Governo de Sergipe fomenta o crescimento da economia criativa no estado, fortalecendo a economia e a cultura sergipanas.

Confira aqui o resultado final na íntegra.

Fonte: Governo de SE