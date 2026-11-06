Governo de Sergipe divulga resultado preliminar do programa CNH Social 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), divulgou na última quinta-feira, 05, o resultado preliminar da segunda edição do programa CNH Social. A iniciativa, realizada em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), disponibiliza 1.200 vagas gratuitas para pessoas de baixa renda que desejam obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou adicionar as categorias A ou B.

Os candidatos que participaram do processo seletivo podem consultar o resultado no site oficial da Seasic, pelo endereço assistenciasocial.se.gov.br, e acompanhar as informações referentes à seleção.

A seleção considera os critérios sociais e econômicos estabelecidos no Edital nº 12/2026, que prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entre os critérios previstos estão condições específicas de vulnerabilidade, participação em programas sociais, renda familiar, composição familiar e residência em municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Do total de oportunidades ofertadas, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PcD), desde que atendidos os requisitos necessários para a obtenção da habilitação.

Próximas etapas

Após a divulgação do resultado preliminar, os candidatos devem ficar atentos ao período destinado à interposição de recursos, conforme as orientações previstas no edital. O resultado definitivo está previsto para o dia 13 de novembro.

Os candidatos selecionados deverão seguir o cronograma estabelecido para as próximas fases, que incluem os procedimentos de identificação biométrica e as etapas necessárias à obtenção da carteira de habilitação, sob responsabilidade do Detran/SE.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o programa representa uma oportunidade de ampliar o acesso a direitos e contribuir para a autonomia da população sergipana.

O CNH Social integra as políticas do Governo de Sergipe voltadas à inclusão social e econômica, reconhecendo a habilitação como uma ferramenta que pode ampliar oportunidades de trabalho, geração de renda e mobilidade para pessoas que não possuem condições financeiras de custear o processo.

Fonte: Governo de SE