Governo de Sergipe fortalece administração pública com realização de concursos públicos

Em 18 meses de gestão, o Governo de Sergipe já nomeou cerca de 400 profissionais, em diversas categorias, com a realização de concursos públicos, alguns deles inéditos no estado, para fortalecer os quadros técnicos na gestão estadual e valorizar a importância do serviço público. A atual gestão lançou alguns novos concursos públicos, a exemplo da Secretaria de Estado da Administração (Sead) – contador e gestor governamental, Procuradoria Geral do Estado (PGE) – procurador, Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Fundação Renascer.

Lançado no último dia 7 no Diário Oficial do Estado, o edital do concurso público da Agrese representa um marco significativo para a regulação e fiscalização dos serviços públicos no estado, reforçando o compromisso do governo com eficiência, transparência e serviços de alta qualidade. Ainda neste mês, o governador Fábio Mitidieri empossou os 54 novos contadores do Estado, classificados mediante concurso realizado em setembro de 2023.

Bruno Vasconcellos de Lucena foi um dos aprovados no concurso público para contador do Estado, que ocorreu em 2023. Esse foi o primeiro concurso realizado para a área de contabilidade em Sergipe depois da Constituição de 1988. “Eu já estava estudando para concursos anteriormente ao concurso do Estado. Já era servidor público por 17 anos. À medida que saíam concursos na minha área, eu fazia as provas para treinar, sentir o ambiente de prova e, consequentemente, passei! O governo está realmente fazendo o que a Constituição Federal determina, ou seja, acesso ao serviço público por meio de concurso! Observamos que o governo estadual atual, com Fábio Mitidieri, tem uma visão de gestão estratégica e, com isso, está oferecendo diversos concursos durante o seu mandato”, comentou.

Além de Bruno, Wildson Melo também reforçou a administração pública por meio do concurso público. Aprovado no último concurso da Polícia Civil de Sergipe, Melo destacou a importância da oportunidade proporcionada pelo concurso público. “Fazer parte do time de servidores públicos de Sergipe é uma honra e motivo de orgulho. Servir à sociedade é um privilégio”, afirmou.

Nomeada em 2023 como escrivã da Polícia Civil, Érica Oliveira Côrtes de Figueiredo vê o concurso público como uma possibilidade de futuro e a tão sonhada estabilidade. Para ela, estudar para concurso é uma escolha solitária e uma preparação difícil, tanto física quanto psicologicamente. Aprovada em dois concursos no estado — no de Corpo de Bombeiros Militar, em 2018, e no da Polícia Civil, onde trabalha atualmente —, ela agora incentiva outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. “Sempre vi o concurso público como uma possibilidade de futuro e da tão sonhada estabilidade, então prestei alguns ao longo dos anos. Estudar para concurso é uma escolha muito solitária, é uma preparação difícil, fisicamente e psicologicamente, são horas extensivas, abdicar de muitos momentos com família e amigos… mas, quando vê seu nome ao lado da palavra ‘aprovado’ na lista, é o clichê: ‘tudo valeu a pena!’”, disse.

A jovem relatou que agora que o Estado está retomando a realização de concursos, sempre que pode conta sua trajetória e incentiva as pessoas ao seu redor a fazerem concurso também. “É uma grande oportunidade de mudar a nossa vida e a da nossa família! Vale muito a pena o tempo que se dedica aos estudos”, ressaltou.

Administração mais efetiva

O Governo de Sergipe enfatiza que a realização de concursos públicos é primordial para a efetividade da administração pública, oferecendo uma plataforma democrática para o ingresso de cidadãos no serviço público. Ao investir na realização de concursos públicos, o governo não apenas fortalece a estrutura administrativa do Estado, mas também promove o desenvolvimento econômico e social, garantindo que os serviços públicos sejam geridos por profissionais qualificados e comprometidos com a excelência no atendimento à população.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destacou que a realização de concursos públicos é fundamental para aprimorar a estrutura de pessoal e garantir uma gestão mais eficiente e transparente. “A estruturação do quadro de pessoal do Estado, por meio da realização de concursos públicos, é uma importante meta do nosso planejamento estratégico. Temos atuado para dar celeridade aos concursos em andamento e realizar novos certames eleitos pelo governador Fábio Mitidieri como prioridade a partir dos levantamentos de necessidades realizados. É um trabalho complexo que envolve estudos acerca das necessidades de cada órgão e, sobretudo da capacidade financeira do Estado e possível incremento na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), além de trâmites como a formação da comissão organizadora, contratação da banca, lançamento de edital, aplicação das provas, entre outras etapas. É preciso destacar que à medida que admitimos novos servidores, estruturamos as secretarias para prestarem melhores serviços públicos à população”, ressaltou.

Concursos

Atualmente, o estado gerencia 18 concursos públicos abrangendo diversas áreas. Destes, seis já foram homologados, oito estão em andamento e quatro permanecem em vigência, da gestão anterior. Até o momento, aproximadamente 400 servidores públicos foram admitidos por meio desses concursos, fortalecendo a estrutura administrativa e assegurando a prestação de serviços de qualidade à população.

Entre os concursos homologados, destacam-se o da Secretaria de Administração (Sead) – contador, com 56 convocados; da Secretaria da Fazenda (Sefaz) para auditor fiscal, com 46 convocados; Polícia Civil para agentes e escrivães, com 150 convocados; Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), 55 convocados; Procuradoria Geral do Estado (PGE) – previsão de convocar cinco até o final de junho; Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp) – com previsão de convocar 60, em julho.

Em andamento

Atualmente, oito concursos estão em andamento, com previsão de oferecer 1.661 vagas. Os concursos incluem o da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), com 55 vagas, e o da Agrese, com seis vagas. Outros concursos já autorizados e em fase de preparação são os da Fundação Renascer (32 vagas) e da Sead, para gestores governamentais (sete vagas), e da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com autorização prevista para ainda este mês.

Além disso, concursos para a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e Secretaria de Estado da Educação (Seduc) estão previstos. Os concursos da gestão anterior que ainda estão em vigência incluem cargos para policial penal, policiais militares, bombeiros militares e delegados de polícia.

Fonte: Governo do Estado/SE