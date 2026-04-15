Governo de Sergipe fortalece cultura e economia durante Ciclo Junino 2026

Com uma programação robusta, divulgada no início de abril pelo Governo do Estado, o Ciclo Junino 2026 marca a consolidação de Sergipe como um dos principais destinos nordestinos no período junino, ao mesmo tempo em que fortalece a economia e valoriza a identidade cultural sergipana. Ao longo de 60 dias de programação contínua, diferentes regiões entram no circuito, com destaque para a Orla da Atalaia, em Aracaju, que recebe o Arraiá do Povo e a tradicional Vila do Forró, reunindo artistas sergipanos, atrações nacionais, quadrilhas juninas e diversas manifestações culturais.

O calendário inclui eventos estruturantes com datas previamente definidas, como o Concurso Rei e Rainha do País do Forró, a Segundona do Turista e os concursos de quadrilhas Arranca Unha e Gonzagão, o que amplia a competitividade de Sergipe no cenário nacional e facilita o planejamento do trade turístico e dos visitantes. Entre os principais destaques estão o Arraiá do Povo, realizado de 29 de maio a 28 de junho, e a Vila do Forró, que segue até 26 de julho, além do Arrastapé do 18 do Forte, nos dias 12 e 13 de junho, e os concursos de quadrilhas no Gonzagão e no Centro de Criatividade.

Encerrando a programação, o estado mantém o ritmo com o Arrasta Fé, realizado de 10 a 12 de julho, na Orla da Atalaia, e com a novidade deste ano, o evento de encerramento Apaga Fogueira, no dia 26 de julho, na Vila do Forró. Mais do que uma celebração cultural, o Ciclo Junino se consolida como um importante vetor econômico, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio, com geração de emprego e renda em todo o estado, ao mesmo tempo em que reafirma a força das tradições que atravessam gerações.

Diversidade e valorização

A programação do Ciclo Junino 2026 evidencia a diversidade cultural de Sergipe, abrindo espaço para o forró tradicional e também para novas expressões que dialogam com diferentes públicos. A forte presença de artistas sergipanos reforça o compromisso com a cultura local e impulsiona a produção artística.

Para o cantor Xande Melo, da banda Fogo na Saia, o momento é de celebração. “Fico muito feliz quando chega esse período, por mim era São João o ano todo. E fico ainda mais feliz com o incentivo que o Governo do Estado dá aos artistas sergipanos. Aqui, a prata da casa opera milagres”, considera.

O cantor Pedro Lua enfatiza o valor simbólico do ciclo junino para a identidade sergipana. “Esse período nos molda, a gente se entende mais quando chega o ciclo junino. É algo que faz parte de quem somos”, afirma. Ele também expressa a emoção de se apresentar no Arraiá do Povo. “O palco leva o nome do meu pai, então estar ali mexe com toda a minha história. É uma alegria enorme, mas também uma responsabilidade de entregar o melhor para o público”.

O fortalecimento cultural também passa pela valorização das quadrilhas juninas, que têm recebido investimentos e ampliado seu espaço na programação. A quadrilheira Laiza Leilane Reis destaca a importância do incentivo, especialmente para quem está começando. “Isso dá muita esperança para a gente, porque quanto mais concursos, mais incentivo. A gente ensaia seis meses, então quando tem mais oportunidades, vê que está valendo a pena”, salienta.

Fonte: SECOM GOV/SE