Governo de Sergipe garante transporte aéreo para paciente realizar transplante em São Paulo

O Governo de Sergipe viabilizou na tarde deste sábado, 16, o transporte aéreo de um paciente de um ano, com quadro de insuficiência hepática fulminante, que possui indicação para realização de transplante de fígado. Para ocorrer a transferência da criança, que estava internada no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) realizou o deslocamento da criança até o Aeroporto de Aracaju.

O procedimento cirúrgico ocorrerá no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, em São Paulo. A ação emergencial envolveu a disponibilização de uma Unidade de Terapia Intensiva Aérea (UTI). De acordo com o médico do Samu 192 Sergipe, Luseilton Silva, essa logística tem como objetivo promover a eficácia do deslocamento, priorizando o bem-estar do paciente.

“O pequeno paciente possui a indicação de transplante hepático. Por ser um procedimento complexo, principalmente na condição da criança, precisamos ser assertivos em todos os momentos, desde a estabilização até o deslocamento. O procedimento foi tranquilo, pois temos uma equipe bem preparada, a equipe do Huse nos ajudou bastante em todo o processo, e temos a certeza que logo voltaremos aqui para buscá-lo, só que transplantado e com muita saúde”, pontuou o médico Luseilton.

A iniciativa reflete o compromisso do Governo em oferecer acesso a tratamentos especializados. Para a mãe do paciente, Joseane Santos, um passo de esperança foi dado. “Estou nervosa com toda a situação, pois não é fácil. Mas tenho fé em Deus e nos profissionais de saúde que o transplante vai ocorrer bem. O atendimento, desde o Huse até o deslocamento, com o Samu 192 Sergipe, foi excepcional, a equipe é muito atenciosa e qualificada, só tenho a agradecer pelo apoio”, finalizou Joseane.

