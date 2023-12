Governo de Sergipe incentiva doações na Vila do Natal Iluminado

Um cenário de cores, luzes, decoração natalina e atrações para toda a família fazem parte da Vila do Natal Iluminado, evento realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), com apoio da Energisa, na praça de eventos da Orla da Atalaia. Para completar o clima natalino, foi colocado uma grande caixa de presente situada bem no centro da Vila do Natal, para servir de ponto de coleta para a arrecadação de roupas e brinquedos para serem doados a pessoas carentes.

Embalada pelo espírito natalino e a solidariedade, a veterinária Amanda Cristina Teixeira, acompanhada de seu esposo Mateus e do filho Heitor, aproveitou o espaço para levar sua doação para quem mais precisa. Para ela, o ato de doar é uma maneira de proporcionar a outras pessoas o que ela sempre pode dar a seu filho. “A gente veio mais pela doação do que pela vila. É costume meu separar, todos os anos, uma quantidade de roupas para doar. Alguém poderá ter algo bom para usar, porque está tudo seminovo. Vale a pena, porque eu sei que tem gente que precisa de verdade. A maioria é de roupas para crianças, mas tem roupas minhas também. Achei perfeita a iniciativa de colocar o ponto de coleta na vila, e acho que isso deveria ser feito sempre, independentemente da época do ano, porque há pessoas que se solidarizam quando vêem um local assim”, disse.

O Natal é celebrado mundialmente no dia 25 de dezembro pelos cristãos e nesta data é rememorado o nascimento do Menino Jesus, ocorrido há mais de dois mil anos, em uma humilde manjedoura em Belém. Em Sergipe, o Natal também é um momento de celebração e partilha entre as famílias e amigos.

Guiada pelo espírito de caridade, de “fazer o bem sem olhar a quem”, a dona de casa Rosemeire Góis e o marido, Adejair Júnior, acompanhados das filhas Ane Vitória e Ana Sofia, foram até a Vila do Natal para também fazer sua doação. “Separei algumas roupas das minhas filhas e minhas. Sempre costumo doar, geralmente faço doações pra igreja perto da minha casa. Soube pelo Instagram que teria o ponto de coleta, então vim conhecer a vila e já aproveitei pra fazer a doação. Achei ótimo colocar esse ponto aqui, porque há muitas pessoas carentes, que precisam. E a Vila do Natal Iluminado está muito linda”, afirmou.

Espaço de doações

O espaço para doação de roupas e brinquedos segue na Vila do Natal Iluminado até o fim da programação do evento, 2 de janeiro de 2024.

Além de estimular a doação de roupas e brinquedos em bom estado, o Governo de Sergipe incentiva a doação de alimentos que serão doados a famílias vulneráveis. Para acesso à pista de patinação no gelo, o ingresso é garantido por meio de troca facultativa por alimentos não perecíveis. O limite de retirada é de dois ingressos por CPF, enquanto houver disponibilidade. A troca ocorre no Centro J. Inácio, na Orla da Atalaia, no horário das 14h às 20h (ou até encerrar o quantitativo disponibilizado para o dia). O ingresso é válido apenas para a mesma data em que é retirado. A atração fica disponível ao público da vila das 17h às 22h. Há também o ponto de troca que fica localizado na sede da Seasc, na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13 horas.

Os alimentos arrecadados serão utilizados pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc) para destinação a projetos sociais.

Vila do Natal Iluminado

Em uma parceria entre Governo de Sergipe e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), com apoio da Energisa, a Orla da Atalaia, em Aracaju, recebe pela primeira vez a Vila do Natal Iluminado. A programação tem o objetivo de proporcionar aos visitantes de dentro e de fora de Sergipe a experiência inédita de um período natalino em um dos principais cartões-postais do estado.

Com ambientação temática, a vila conta com pista de patinação no gelo, roda-gigante, trenzinho, carrossel, igreja cenográfica, presépio, árvore de Natal de LED e espaço instagramável. A estrutura também integra espaço de alimentação com bares e lanchonetes, economia solidária e comercialização de artesanato.

Fonte: Governo de SE