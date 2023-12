Governo de Sergipe inicia pagamento dos servidores estaduais dia 20

O Governo do Estado antecipa calendário de pagamento de servidores do mês de dezembro e inicia repasse da folha a partir da próxima quarta-feira, dia 20, quando recebem aposentados e pensionistas.

No dia 21 serão pagos os salários dos servidores das secretarias de Estado da Educação, da Saúde e fundações de Saúde. Já no dia 22 recebem os trabalhadores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações.

A Secretaria de Estado da Fazenda reforça que o pagamento é realizado no decorrer do dia programado, de acordo com o calendário.