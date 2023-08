Governo de Sergipe inicia pagamento dos servidores nesta terça

O Governo de Sergipe inicia nesta terça-feira, 29, o calendário de pagamento do funcionalismo público estadual referente ao mês de agosto. Os primeiros a receber serão os servidores aposentados e pensionistas.

Na quarta, 30, recebem os servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações e os servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). Na quinta-feira, 31, o pagamento será feito aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações.

Para os aniversariantes do mês de agosto, o Governo do Estado também estará creditando os 50% do 13º salário.