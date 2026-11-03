Governo de Sergipe oferta 344 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe

A semana começa com boas notícias para quem está em busca de trabalho. Nesta terça-feira, 3, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 344 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade). A iniciativa digital é coordenada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e reúne oportunidades em diversas áreas.

Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular. Quem precisar de apoio para se cadastrar ou atualizar o currículo pode procurar atendimento presencial nos postos do NAT: na Casa do Trabalhador, no prédio Maria Feliciana, na Travessa Baltazar Góis, nº 86, no Centro de Aracaju, com acesso pela Rua Itabaianinha; ou sede da Seteem, na avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju (próximo à Caixa Econômica Federal). O atendimento do NAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É importante apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Números GO Sergipe

Lançada em março de 2025, a plataforma, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, já conta com mais de 61 mil trabalhadores cadastrados, 1.169 empresas parceiras com vagas cadastradas e 790 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com a unidade móvel do GO Sergipe, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia que une o físico e o digital.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Atendente de lanchonete (10 vagas)

Atendente de lojas (2 vagas)

Encanador (1 vaga)

Atendente de lanchonete (2 vagas) – exclusiva PcD

Auxiliar de limpeza (2 vagas) – exclusiva PcD

Assistente administrativo (1 vaga) – exclusiva PcD

Pedreiro (3 vagas)

Gerente de departamento de produção (1 vaga)

Engenheiro civil (1 vaga)

Ajudante de cozinha (5 vagas)

Faxineiro (4 vagas)

Gerente comercial (1 vaga)

Auxiliar de logística (1 vaga)

Estância

Encanador (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Vendedor de comércio varejista (1 vaga)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Servente construção civil (10 vagas)

Nossa Senhora da Glória

Auxiliar de encanador (1 vaga)