A semana começa com boas notícias para quem está em busca de trabalho. Nesta segunda-feira, 23, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 507 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade). A iniciativa digital é coordenada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e reúne oportunidades em diversas áreas.

Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Quem precisar de apoio para se cadastrar ou atualizar o currículo pode procurar atendimento presencial nos postos do NAT: na Casa do Trabalhador, no prédio Maria Feliciana, na Travessa Baltazar Góis, nº 86, no Centro de Aracaju, com acesso pela Rua Itabaianinha; ou sede da Seteem, na avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju (próximo à Caixa Econômica Federal). O atendimento do NAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É importante apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Entregador de gás – ajudante de caminhão (15 vagas)Torneiro mecânico (1 vaga)

Encarregado de expedição (1 vaga)

Merendeiro (2 vagas) – exclusiva PcD

Vigilante (10 vagas) – exclusiva PcD

Analista de desenvolvimento de sistemas – (2 vagas) – estágio

Servente de obras (30 vagas)

Atendente de padaria (1 vaga)

Estoquista (1 vaga)

Técnico de refrigeração fabricação (1 vaga)

Encarregado de obras de manutenção (1 vaga)

Pedreiro (4 vagas)

Analista contábil (1 vaga)

Auxiliar financeiro (1 vaga)

Costureira de máquinas industriais (3 vagas)

Itabaiana

Professor de psicologia do ensino superior (2 vagas)

Itaporanga d’Ajuda

Supervisor de produção da indústria alimentícia (4 vagas)

Abastecedor de silos de carvão (2 vagas)

Açougueiro (1 vaga)

Auxiliar de cozinha (2 vagas)

Supervisor de seção de serviços gerais (7 vagas)

Nossa Senhora do Socorro

Meio oficial de mecânico de refrigeração (1 vaga)

Oficial de manutenção predial (1 vaga)

Eletricista (2 vagas)

Auxiliar de manutenção predial (1 vaga)

Mecânico de refrigeração (1 vaga)

Frei Paulo

Trabalhador de agropecuário em geral (3 vagas)

Nossa Senhora da Glória

Encanador (2 vagas)

Ribeirópolis

Auxiliar de encanador (1 vaga)

Fonte: Governo de SE