Governo de Sergipe oferta 507 vagas de emprego

A semana começa com boas notícias para quem está em busca de trabalho. Nesta segunda-feira, 19, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 507 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade). A iniciativa digital é coordenada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e reúne oportunidades em diversas áreas.

Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Quem precisar de apoio para se cadastrar ou atualizar o currículo pode procurar atendimento presencial nos postos do NAT: na Casa do Trabalhador, no prédio Maria Feliciana, na Travessa Baltazar Góis, nº 86, no Centro de Aracaju, com acesso pela Rua Itabaianinha; ou sede da Seteem, na Avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju (próximo à Caixa Econômica Federal). O atendimento do NAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É importante apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar de limpeza (1 vaga) – exclusiva PcD

Camareira de hotel (3 vagas)

Desenhista industrial gráfico, designer gráfico (1 vaga)

Assistente de serviço de contabilidade (1 vaga)

Consultor de vendas (1 vaga)

Engenheiro mecânico (1 vaga)

Auxiliar de manutenção predial (1 vaga)

Operador de empilhadeira (1 vaga)

Estofador de móveis (1 vaga)

Supervisor de carga e descarga (1 vaga)

Assistente social (1 vaga)

Supervisor comercial (1 vaga)

Agente educador (1 vaga) – exclusiva PcD

Aquidabã

Encanador (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Técnico químico (1 vaga)

Estância

Servente de limpeza (1 vaga)

São Cristóvão

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Auxiliar financeiro (1 vaga)

Coordenador de rh (1 vaga)

Nossa Senhora da Glória

Operador de sistemas de água (1 vaga)

Fonte: Governo de SE