Governo de Sergipe oferta 580 vagas de emprego

A semana começa com boas notícias para quem está em busca de trabalho em Sergipe. Nesta segunda-feira, 13, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (Seteem), oferta 580 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para realizar o cadastro ou atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no NAT, localizado na avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2 vagas)

Vendedor de comércio varejista (1 vaga)

Pizzaiolo (2 vagas)

Sushiman (3 vagas)

Pedreiro (10 vagas)

Coordenador de rh (1 vaga)

Auxiliar de contabilidade (1 vaga)

Marceneiro (1 vaga)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (2 vagas)

Cozinheiro de restaurante (1 vaga)

Designer de eventos (1 vaga)

Itabaiana

Balconista de açougue (1 vaga)

Empacotador, a mão (1 vaga)

Auxiliar de armazenamento (1 vaga)

Atendente do setor de frios e laticínios (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (2 vagas)

Encanador (2 vagas)

Pedreiro (8 vagas)

Capela

Diretor de Recursos Humanos (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Ajudante de obras (2 vagas exclusiva PcD)

Eletricista de instalações (1 vaga)

Carpinteiro de obras (7 vagas)

Pedreiro de concreto (9 vagas)

Técnico de planejamento de produção (1 vaga)

Auxiliar ajudante de operador de máquina de lavar fibras, fios, tecidos e peças confeccionadas (3 vagas)

Fonte: Governo de SE