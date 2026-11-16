Nesta segunda-feira, 16, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 383 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade). A iniciativa digital é coordenada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e reúne oportunidades em diversas áreas.

Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Quem precisar de apoio para se cadastrar ou atualizar o currículo pode procurar atendimento presencial nos postos do NAT: na Casa do Trabalhador, no prédio Maria Feliciana, na Travessa Baltazar Góis, nº 86, no Centro de Aracaju, com acesso pela Rua Itabaianinha; ou sede da Seteem, na avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju (próximo à Caixa Econômica Federal). O atendimento do NAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É importante apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Psicólogo do trabalho (1 vaga)

Comprador (1 vaga)

Operador de empilhadeira (6 vagas)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (8 vagas)

Cozinheiro de restaurante (3 vagas)

Promotor de vendas (1 vaga) – exclusiva PcD

Montador de máquinas montagem em série (1 vaga)

Motofretista (1 vaga)

Vendedor de comércio varejista (2 vagas)

Coordenador de projetos de tecnologia da informação (1 vaga)

Auxiliar de cozinha (2 vagas)

Garçom (1 vaga)

Revisor contábil (1 vaga) – exclusiva PcD

Gerente administrativo (1 vaga) – exclusiva PcD

Itabaiana

Vendedor pracista (6 vagas)

Cozinheiro de restaurante (2 vagas)

Encanador (2 vagas)

Barra dos Coqueiros

Atendente de lanchonete (3 vagas)

Lagarto

Encanador (1 vaga)

São Cristóvão

Operador de empilhadeira (2 vagas)

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Fonte: Governo de SE