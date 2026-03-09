Governo de Sergipe oferta vaga de emprego para Lagarto

A semana começa com centenas de oportunidades de emprego para a população sergipana. Nesta segunda-feira, 09, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 693 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para realizar o cadastro ou atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no NAT, localizado na avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Lagarto

Prospector (2 vagas)

Aracaju

Cozinheiro geral (4 vagas)

Nutricionista (4 vagas)

Ajudante de cozinha (10 vagas)

Operador de acabamento (indústria gráfica) (2 vagas)

Impressor digital (1 vaga)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1 vaga)

Chapista de automóveis (2 vagas)

Auxiliar de limpeza (1 vaga)

Agente de vendas de serviços (2 vagas)

Analista de teste de tecnologia da informação (1 vaga)

Merendeiro (2 vagas) (exclusiva PcD)

Supervisor de pintura (tratamento de superfícies) (5 vagas)

Agente de portaria (15 vagas) (exclusiva PcD)

Nossa Senhora do Socorro

Alambrador na fabricação de arame (3 vagas)

Serralheiro (2 vagas)

Assistente administrativo (1 vaga) (exclusiva PcD)

Inspetor de carga e descarga (1 vaga)

Calceteiro (6 vagas)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

São Cristóvão

Pedreiro (3 vagas)

Ajudante de estruturas metálicas (1 vaga)

Fonte: Governo de SE