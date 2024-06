Governo de Sergipe publica os dados do Índice de Qualidade da Gestão Orçamentária 2023

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), divulgou os dados correspondentes ao Índice de Qualidade da Gestão Orçamentária do ano de 2023 (IQGO). Por meio dele, é possível monitorar e avaliar a execução do orçamento anual.

Construído pela subsecretaria de Programação Econômica e Orçamento (SPEO), em parceria com os órgãos do governo, o IQGO 2023 avalia a entrega das metas e ações da gestão estadual, além de considerar o quanto do orçamento foi executado, de que forma e se, a partir dessa execução, foi possível chegar ao resultado pretendido no planejamento de 2023.

O índice também está sendo aplicado na construção do orçamento de 2025, considerando os dados atuais de 2024. Para isso, estão sendo realizadas reuniões junto aos órgãos para dialogar e avaliar a previsão do orçamento para o ano seguinte.

“Esses valores poderão ser usados por pesquisadores, pelo cidadão, para que possam acompanhar como se comportou o Governo do Estado no ano passado, e, principalmente pelos órgãos, que vão aprender com seus erros e tentar melhorar nos anos de 2024 e 2025”, explicou o subsecretário de Programação Econômica e Orçamento, Felipe Almeida.

Após a finalização do caderno com o valor geral do Estado e os valores específicos de cada órgão, os dados foram inseridos em um documento, que foi encaminhado ao governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, e ao secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira.

“O IQGO é um poderoso instrumento de gestão desde sua concepção e implantação e a Seplan, neste momento atual, não mede esforços junto à Rede de Planejamento para aprimorá-lo ainda mais como fonte segura e confiável de avaliação de nossa execução orçamentária, levando sempre em consideração a transparência e a responsabilidade. O processo de planejamento estratégico não pode prescindir de um orçamento bem executado que esteja alinhado com as principais necessidades da população. Esse é o compromisso que a Seplan, por meio da SPEO, assume com os cidadãos sergipanos na gestão do orçamento público”, destaca Julio Filgueira, secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação.

Fonte: Governo do Estado/SE