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Governo de Sergipe publica resultado final do concurso público para gestor governamental

Foto: Iran Souza/Ascom Sead

O Governo de Sergipe publicou no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira, 4, o resultado final do concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). Além da nota final, a relação dos aprovados apresenta a nota do curso de formação, que constituiu a segunda e última etapa eliminatória do certame conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Para a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, a publicação do resultado final marca a conclusão de mais uma etapa bem-sucedida do concurso público para o cargo de gestor governamental. Segundo a gestora, o certame foi conduzido com rigor técnico e transparência em todas as suas fases. “Esse é mais um concurso finalizado após um processo criterioso, que envolveu provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos, na primeira fase, e, por fim, o curso de formação, etapa essencial para preparar os candidatos para os desafios da gestão pública”, afirma.

A secretária ressalta, também, a importância do curso de formação, que marcou a segunda e última fase eliminatória do concurso. “Foram 360 horas de capacitação intensiva, com conteúdos estratégicos e alinhados às necessidades da administração estadual, garantindo que os futuros gestores estejam devidamente qualificados para atuar em áreas essenciais ao funcionamento do Estado”, pontua.

Com a publicação do resultado final, explica Lucivanda, a gestão estadual avança, agora, para as etapas de homologação e convocação dos aprovados, o que deve ocorrer ainda neste mês de maio. “Seguimos com o compromisso de dar celeridade aos próximos passos, respeitando o planejamento e as demandas da administração estadual”, destaca.

A gestora da Sead ressalta, ainda, que a realização contínua de concursos públicos consolida uma diretriz estratégica da atual gestão. “O Governo de Sergipe tem reafirmado a marca de ‘Governo dos Concursos’, com a recomposição e o fortalecimento do quadro de servidores. Isso se reflete no número expressivo de editais, convocações e carreiras estruturadas, sempre com o objetivo de melhorar a prestação de serviços à população”, salienta.

Em Sergipe, a carreira de EPPGG, instituída pela Lei estadual nº 4.302/2000, é típica de Estado e essencial ao aperfeiçoamento da gestão e da governança na Administração Estadual. São áreas típicas da atuação dos gestores governamentais, dentre outras: planejamento governamental, orçamento público, finanças, gestão de pessoas, contratações públicas, patrimônio, elaboração legislativa, gestão de projetos e inovação.

Governo dos concursos

Com uma política efetiva de fortalecimento da estrutura de carreiras do funcionalismo público e com foco na melhoria da oferta de serviços à população sergipana, o Governo de Sergipe segue avançando de forma consistente na reestruturação do quadro de pessoal da administração estadual.

Somente em 2025, com a publicação de editais de concurso público, a atual gestão viabilizou a abertura de mais de 1.000 vagas em certames de órgãos e entidades da administração. Desde 2023, já foram realizadas cerca de 1.900 convocações de candidatos habilitados. Nesse mesmo período, somam-se 26 concursos realizados ou em andamento.

Atualmente, o Governo de Sergipe conduz diversos concursos em áreas prioritárias, como Saúde, Educação e Assistência Social. Na área da Saúde, além de autorizar a convocação de todos os candidatos habilitados para as quase 900 vagas ofertadas no concurso público realizado em 2025, a gestão estadual já empossou mais da metade dos candidatos habilitados para as vagas imediatas, reforçando a rede estadual e ampliando a capacidade de atendimento à população.

Como marco histórico, no mês de dezembro, o governador Fábio Mitidieri empossou os primeiros 90 servidores concursados da história da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

E, além desses certames, a gestão estadual avança na preparação de novos concursos estratégicos, como o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE).

Fonte: Governo de SE

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