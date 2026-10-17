Governo de Sergipe realiza Mutirão de Empregos na próxima terça, 20

Aproximar trabalhadores, empresas e oportunidades de qualificação profissional é o principal objetivo do Mutirão de Empregos na Casa do Trabalhador, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que acontecerá na próxima terça-feira, 20. A ação será realizada no posto de atendimento do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) na Casa do Trabalhador, localizada no prédio Maria Feliciana, na Travessa Baltazar Góis, nº 86, Centro, com acesso pela Rua Itabaianinha.

O mutirão integra a política estadual de inclusão produtiva, facilitando o acesso a oportunidades de trabalho, cursos de qualificação e serviços voltados ao trabalhador em um único espaço.

Durante o evento, a população terá acesso aos serviços do NAT, que disponibilizará intermediação de vagas de emprego, cadastro e atualização de trabalhadores para o mercado de trabalho, cadastro de empregadores e captação de vagas, orientações sobre CTPS digital e seguro-desemprego. Além disso, seis empresas estarão presentes na ação, propiciando um contato direto entre trabalhadores e empregadores.

Também serão ofertados cursos de qualificação profissional do programa Qualifica Sergipe, na área da construção civil: eletricista instalador predial e assentador de revestimento cerâmico. As capacitações são gratuitas e contam com o pagamento de bolsa-auxílio no valor de R$ 500.

Fonte: Governo de SE