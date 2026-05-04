Governo de Sergipe recebe embaixadora da União Europeia e fortalece oportunidades com Acordo UE-Mercosul

Economia, educação, ciência, tecnologia e pesquisa estiveram em pauta nesta segunda-feira, 04, durante o encontro institucional entre o vice-governador Zezinho Sobral e a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf. A visita teve como foco o estreitamento das relações e o interesse da União Europeia no estado com a implementação do Acordo UE-Mercosul, que entrou em vigor, provisoriamente, no dia 1º de maio.

O vice-governador informou que o Brasil já exporta para a União Europeia, mas o diálogo com a embaixadora materializa um modelo econômico de ganhos para ambos os lados. “Sergipe já exporta para a Europa commodities, petróleo, produtos como sucos de frutas, principalmente de laranja, mas a ampliação desse acordo trouxe uma nova visão. A visita materializa um modelo econômico de geopolítica de ganha-ganha, de cooperação, de participação, de possibilidade de ampliação de aquilo que nós temos, de produtos da nossa produção local para ser inserido na comunidade europeia”, explicou.



A embaixadora está cumprindo agenda no Nordeste brasileiro e destacou o fortalecimento da bioeconomia. “O acordo prevê a possibilidade de exportar produtos tradicionais, castanha, caju e outras frutas e produtos dos biomas do Brasil para exportação prioritária à Europa. O acordo também prevê emprego qualificado para os jovens, para trabalhar em novas áreas em Sergipe”, completou.



De acordo com o vice-governador, haverá capacitação e qualificação de exportadores. “As nossas empresas que tiverem produtos aptos e desejarem exportar poderão, a partir deste acordo, receber essa preparação, receber essa qualificação. O Estado de Sergipe organizou a Desenvolve-SE [Agência Sergipe de Desenvolvimento] para que ela seja o ponto focal de todos que desejam acessar esse novo mercado”, frisou.

O diretor de Relações Internacionais e Atração de Investimentos da Desenvolve-SE, Ademário Alves, que também participou do encontro, destacou o papel estratégico da instituição na articulação entre o setor produtivo local e o mercado internacional, reforçando a importância de preparar o estado para aproveitar as novas oportunidades comerciais. “É uma grande oportunidade de geração de novos empregos, de atração de novos investimentos e de desenvolvimento para o nosso estado, tendo em vista que agora nós teremos um custo para exportar muito mais barato, por conta da eliminação quase total de tarifas de importação a longo prazo”, comemorou.

Também entraram na agenda do encontro temas estratégicos como educação, ciência, tecnologia e pesquisa. “Além das relações comerciais, precisamos também cuidar do desenvolvimento humano e entender que esse acordo de colaboração vai além do negócio. Ele parte para a sociedade com o objetivo de que haja, de fato, crescimento em ambos os lados, em todos os países”, finalizou Zezinho Sobral.

A secretária de Estado da Educação de Sergipe, Maria Gilvânia Guimarães, destacou a implementação da Universidade Estadual de Sergipe (Unese), contribuindo com o desenvolvimento da pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promovendo a inovação e a extensão universitária. “Atualmente, temos a Universidade Federal e diversas instituições de ensino superior particulares. A Unese será um grande passo para educação estadual”, ressaltou.