logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Governo de Sergipe transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para dia 30

IMG_1310

O Governo de Sergipe publicou, na edição desta segunda-feira, 19, o Decreto nº 1.584, de 16 de outubro de 2026, que transfere a comemoração do Dia do Servidor Público Estadual, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, para a sexta-feira, 30 de outubro, quando será concedido ponto facultativo aos servidores estaduais.

De acordo com o decreto, assinado pelo governador Fábio Mitidieri, o expediente nas repartições públicas estaduais será normal na quarta-feira, 28, ficando o ponto facultativo para a sexta-feira, 30.

Os serviços essenciais, como saúde e segurança pública, continuarão funcionando normalmente, garantindo a continuidade da assistência e do atendimento à população.

A medida reorganiza o calendário administrativo estadual e entra em vigor na data de sua publicação.

Fonte: Governo de SE
Publicidade
Publicidade
Previous
Next