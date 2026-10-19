Governo de Sergipe transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para dia 30

O Governo de Sergipe publicou, na edição desta segunda-feira, 19, o Decreto nº 1.584, de 16 de outubro de 2026, que transfere a comemoração do Dia do Servidor Público Estadual, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, para a sexta-feira, 30 de outubro, quando será concedido ponto facultativo aos servidores estaduais.

De acordo com o decreto, assinado pelo governador Fábio Mitidieri, o expediente nas repartições públicas estaduais será normal na quarta-feira, 28, ficando o ponto facultativo para a sexta-feira, 30.

Os serviços essenciais, como saúde e segurança pública, continuarão funcionando normalmente, garantindo a continuidade da assistência e do atendimento à população.

A medida reorganiza o calendário administrativo estadual e entra em vigor na data de sua publicação.