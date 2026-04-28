Governo de Sergipe vence prêmio internacional com Sistema de Gestão Integrada

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), conquistou uma premiação do InterSystems Impact Awards 2026 que valoriza o impacto de iniciativas tecnológicas no setor público na América Latina. O prêmio reconhece a importância do Sistema de Gestão Integrada, ferramenta desenvolvida pela Seplan em parceria com a Facilit Tecnologia, para o monitoramento estratégico e orçamentário das metas e projetos do Estado.

Os vencedores foram anunciados durante o InterSystem READY 2026, um evento voltado a profissionais do setor de inovação, realizado entre os dias 27 e 30 de abril no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

O secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, representou o Estado de Sergipe no evento e destacou a importância do reconhecimento. “Para nós, é uma honra receber esse reconhecimento em uma premiação de relevância internacional, avaliada por especialistas renomados na área de tecnologia, que reconhece o impacto de projetos inovadores no setor público e consolida o Modelo de Gestão Estratégica de Sergipe como referência em toda a América Latina. O Governo do Estado reafirma seu compromisso com o aprimoramento contínuo dos processos estratégicos, pautado na transparência e na eficiência, com foco em garantir que os resultados alcancem, de forma efetiva, todos os sergipanos e sergipanas”, ressaltou.

A premiação é uma iniciativa da empresa de tecnologia estadunidense InterSystems e visa destacar projetos inovadores nas áreas do setor público, de serviços e da saúde que utilizem os sistemas desenvolvidos pela companhia para causar impacto real na sociedade.

Os projetos foram avaliados por uma equipe de jurados do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que consideram, para além do impacto, fatores de avaliação como: a abertura de novas possibilidades, principalmente as associadas com o uso otimizado de Inteligência Artificial (IA); a realização de operações mais inteligentes e que possibilitem redução de custos por meio da automação e interoperabilidade; a geração de receita; resultados e a capacidade da iniciativa de servir como um modelo aplicável para outros.

A premiação destacou, entre os principais resultados obtidos pelo Governo de Sergipe com o uso do Sistema de Gestão Integrada, o avanço no planejamento estadual, que possibilitou o aumento do número de cirurgias por meio do Opera Sergipe e a melhoria da segurança pública, com diminuição das taxas de feminicídio.

Sobre o Sistema de Gestão Integrada

Com o objetivo de promover uma governança estratégica e a tomada de decisão orientada por dados, o Governo de Sergipe implementou o Sistema de Gestão Integrada, caracterizado, principalmente, pelo uso da Plataforma Target, desenvolvida pela Facilit Tecnologia. A ferramenta permite o monitoramento assistido de informações operacionais e orçamentárias e disponibiliza dashboards e relatórios em tempo real para otimizar a rastreabilidade do status de execução das metas.

Para aprimorar a capacidade analítica dos dados, a plataforma IRIS, desenvolvida pela InterSystems, também foi implementada no sistema de monitoramento estadual. Ao funcionar como uma base de dados tecnológica, o sistema atua de maneira integrada à Target e a outros repositórios do Estado para possibilitar o processamento de informações de maneira mais eficiente, o aumento da transparência e a aplicação de IA para acelerar o processamento dos dados e a compreensão das informações.

A inovação tecnológica possibilita a construção de um modelo de governança estratégica pautado na transparência, na entrega de resultados e em uma tomada de decisão baseada em dados. O Governo do Estado utiliza o monitoramento como uma ferramenta de gestão que promove o planejamento estratégico a partir do cruzamento de dados entre as plataformas, o que modifica a maneira como são estabelecidas as prioridades e os destinos do orçamento, por exemplo.

Fonte: Governo de SE