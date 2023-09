Governo decreta ponto facultativo nesta sexta-feira, 8

O governador em exercício, Ricardo Múcio, assinou decreto de ponto facultativo para os servidores públicos estaduais nesta sexta-feira, 8. A medida não se aplica às atividades consideradas essenciais ou de urgência, a exemplo dos serviços de saúde, segurança pública e congêneres. O decreto nº n.º 408 de 04/09/2023 foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial de Sergipe da segunda-feira, 4.

O desembargador Ricardo Múcio está interinamente no cargo de governador devido à viagem internacional do chefe do Executivo, Fábio Mitidieri, que participou do Lide Brazil Development Forum 2023 para apresentar as potencialidades sergipanas, estreitar parcerias e capitanear novos investimentos que catalisem o crescimento socioeconômico do estado.