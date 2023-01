Governo decreta situação de emergência em Carira devido à seca

De acordo com a medida, publicada no Diário Oficial, as chuvas no período de maio a dezembro de 2022 foram insuficientes. A situação da seca se agrava a cada dia nas comunidades da zona rural do município, com falta de água potável para o consumo humano e animal, além da precariedade do município em dispor de recursos financeiros para prestar socorro às famílias prejudicadas.