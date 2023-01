Governo disponibiliza intérpretes de Libras para pessoas surdas em Sergipe

As pessoas surdas de Sergipe têm à sua disposição a Central de Interpretação de Libras (CIL), que disponibiliza intérpretes especializados na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para tradução e acompanhamento a órgãos públicos. O serviço pode ser acessado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, de duas formas: por videochamada por meio do Whatsapp 79 3222-9447; ou presencialmente no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), situado na Rua do Turista, localizada na Rua Laranjeiras, 317, no Centro de Aracaju.

Ao longo de 2022, a CIL contabilizou 1.370 atendimentos. Inaugurado em 2018, o serviço é mantido pelo Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc). Presencialmente, no Ceac da Rua do Turista, os intérpretes fazem traduções e interpretações de Libras para a Língua Portuguesa e vice-versa. O mesmo serviço é oferecido de forma virtual, com as informações sendo prestadas através da transferência de imagem em tempo real entre os intérpretes da Central e os usuários via videochamada.

O serviço mais procurado é aquele em que o intérprete acompanha as pessoas surdas a bibliotecas, hospitais, tribunais e outros locais de atendimento ao público. O transporte dos beneficiários para os órgãos é garantido através da CIL. Para isso, o usuário do serviço deve agendar com antecedência presencialmente no Ceac da Rua do Turista ou através do auxílio de um amigo ou parente, ou ainda por videochamada pelo Whatsapp 79 3222-9447.

Para além dos atendimentos agendados, a Seasc destaca, ainda, que realiza atendimento emergencial em delegacias de polícia, para os casos em que pessoas surdas sofram alguma situação criminal, a exemplo de furtos ou roubos. Nestes casos, a CIL já possui articulação com a Polícia Civil e os intérpretes são acionados para realizar tradução e interpretação de Libras para a Língua Portuguesa.

Pessoas surdas em Sergipe

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a perda auditiva é a deficiência mais comum em todo o mundo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, no Brasil, existem mais de 15 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, seja total ou parcial. Em Sergipe, de acordo com o último Censo do IBGE (2010), há 3.303 pessoas surdas, 20.033 pessoas com deficiência auditiva severa e 88.362 com alguma dificuldade para ouvir.

Fonte: Governo de Sergipe