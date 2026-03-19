Governo divulga calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo

O Governo de Sergipe informa que terá início, no dia 30 de março, o pagamento dos servidores do Poder Executivo estadual. Na segunda-feira, dia 30, receberão os aposentados e pensionistas. Na terça-feira, dia 31, é a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem os seus vencimentos.

Os aniversariantes do mês de março receberão, também, o valor correspondente à primeira parcela do décimo terceiro.

O pagamento representa uma injeção de mais de R$ 510 milhões na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local. É importante destacar que os valores serão creditados ao longo dos respectivos dias.

Fonte: Governo de SE