Governo divulga calendário de pagamento dos servidores no mês de abril

O Governo de Sergipe informa que terá início, no dia 29 de abril, o pagamento dos servidores do Poder Executivo estadual. Na quarta-feira, dia 29, receberão os aposentados e pensionistas. Na quinta-feira, dia 30, o valor será creditado na conta dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem os seus vencimentos. Os aniversariantes do mês de abril receberão, também, o valor correspondente à primeira parcela do décimo terceiro.

O pagamento representa uma injeção de mais de R$ 510 milhões na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local. É importante destacar que os valores serão creditados ao longo dos respectivos dias.

Fonte: Governo de SE