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Governo divulga calendário de pagamento dos servidores para o mês de outubro

Foto: Arthuro Paganini

O Governo de Sergipe informa que terá início, no dia 29 de outubro, o pagamento dos servidores do Poder Executivo estadual. Na quinta-feira, dia 29, receberão os aposentados e pensionistas. Na sexta-feira, dia 30, o valor será creditado na conta dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem os seus vencimentos. Os aniversariantes do mês de outubro receberão, também, o valor correspondente à primeira parcela do décimo terceiro.

O pagamento representa uma injeção de mais de R$ 510 milhões na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local. É importante destacar que os valores serão creditados ao longo dos respectivos dias.

Fonte: Governo de SE

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