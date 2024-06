Governo divulga edital do concurso público da Agrese

O edital do concurso público da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) foi publicado na última sexta-feira, 07, no Diário Oficial do Estado. O concurso é um marco significativo para o fortalecimento da regulação e fiscalização dos serviços públicos no estado, promovendo maior eficiência, transparência e serviços de alta qualidade.

As inscrições para o concurso poderão ser realizadas das 9h do dia 26 de junho até às 16h do dia 25 de julho. O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição será de 17 a 19 de junho de 2024, com o valor da inscrição fixado em R$ 120. A remuneração para os cargos varia entre R$ 6.500 e R$ 7.300.

O concurso público da Agrese será organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e abrirá um total de seis vagas. Uma dessas vagas será destinada ao cargo de Analista Administrativo e Financeiro, que exige nível superior. As outras cinco vagas serão para Analista de Regulação, com exigência de formação em nível superior nas especialidades de Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. Com a inclusão dessas especialidades técnicas, a Agrese somará forças à equipe, complementando o quadro já existente com profissionais qualificados, capazes de enfrentar os desafios e demandas dos setores regulados e fiscalizados pela agência.

A missão da Agrese é promover a garantia da qualidade dos serviços públicos prestados pelas concessionárias, permissionárias e distribuidoras no estado de Sergipe, como gás canalizado, energia elétrica e saneamento. Esta iniciativa reforça o compromisso do governo com a melhoria contínua do corpo de servidores públicos e a qualidade dos serviços prestados à sociedade sergipana.

De acordo com o diretor-presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira, este concurso era uma meta que a Agência vinha perseguindo há muito tempo e significa mais do que um ato revestido de legalidade, pois fortalece os atos decisórios do órgão. “A Agrese é uma agência recém-criada, tem um quadro de pessoal próprio que, dado o crescimento das suas competências, também justifica a realização do concurso”, explicou o diretor-presidente.

Todas as informações relacionadas ao concurso da Agrese constam no edital de abertura e seus anexos, que detalham os conteúdos programáticos, requisitos e atribuições dos cargos que podem ser consultados na edição da sexta-feira no Diário Oficial do Estado e no site da Agrese. A inscrição será feita no site IBGP Concursos.

Etapas

O concurso é dividido em três etapas. A primeira consiste em provas objetivas, que abrangem questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de Informática e conhecimentos gerais sobre Sergipe, além de questões específicas relacionadas às áreas dos cargos, como normas técnicas e legislações aplicáveis. Os candidatos aos cargos de Analista de Regulação passam por uma etapa adicional, a prova discursiva, que avalia a capacidade de expressão escrita e o domínio dos conhecimentos específicos da área. Por fim, haverá a Avaliação de Títulos, que considera a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos, sendo uma etapa classificatória no processo de seleção.