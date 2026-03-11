Governo divulga programação oficial do Festival SE Mapping

A Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju, receberá, entre os dias 20 e 22 de março, o Festival SE Mapping, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). Com acesso gratuito e formato inédito no estado, a iniciativa passa a integrar a programação do Verão Sergipe e convida o público a vivenciar uma experiência cultural imersiva que combina arte, tecnologia, música e valorização do patrimônio histórico.

Inspirado em festivais internacionais de projeção mapeada, o SE Mapping utiliza fachadas de prédios históricos do Centro da capital como suporte para obras audiovisuais, transformando a paisagem urbana em uma grande tela para projeções artísticas. A programação reúne mostras de videomapping, lasermapping, intervenções visuais, passeios guiados, coreto sonoro, apresentações musicais e manifestações da cultura popular, além de feira de economia criativa, gastronomia e atividades formativas.

A abertura institucional do festival acontece na sexta-feira, 20, a partir das 17h, na Praça Fausto Cardoso. Às 19h, o público acompanha a apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), com projeções visuais na fachada do Palácio Olímpio Campos. A noite marca o lançamento oficial do SE Mapping e contará com público convidado, formado por autoridades, imprensa, produtores culturais e convidados da orquestra. Neste primeiro dia, a programação será voltada à apresentação do festival. Todas as atrações artísticas estão previstas para os dias 21 e 22, quando o evento acontece de forma completa.

No sábado, 21, e domingo, 22, a programação será aberta ao público em geral, reunindo sergipanos e turistas para acompanhar gratuitamente as projeções, performances, intervenções artísticas e apresentações musicais que ocuparão a Praça Fausto Cardoso ao longo da noite.

Programação

20 de março | Praça Fausto Cardoso

(Lançamento institucional do Festival SE Mapping)

17h – Abertura da feira de economia criativa e gastronomia

18h – Abertura das instalações e intervenções artísticas

19h – Concerto Xêro da Terra, com a Orquestra Sinfônica de Sergipe e projeções visuais na fachada do Palácio Olímpio Campos

21 de março | Praça Fausto Cardoso

16h – Rolê Ará, passeio guiado com percurso fluvial pelo Rio Sergipe

17h – Coreto sonoro com DJ, feira criativa e instalações artísticas

18h – Abertura das instalações e intervenções

19h – Mostra Nacional de Videomapping

19h30 – Apresentação “Tradição e Tecnologia”, com o Grupo Parafusos

20h – Segunda sessão da Mostra Nacional de Videomapping

20h30 – Show musical de Pedro Lua, com participações de Nanda de Aquino e Lari Lima

22h – Coreto sonoro com DJ

23h – Encerramento das atividades do dia

22 de março | Praça Fausto Cardoso

16h – Rolê Ará, passeio guiado com percurso a pé até a praça

17h – Coreto sonoro com DJ, feira criativa e instalações artísticas

18h – Abertura das instalações e intervenções

19h – Apresentação de abertura com Barco de Fogo

19h10 – Mostra Nacional de Videomapping

19h30 – Apresentação “Tradição e Tecnologia”, com o Grupo São Gonçalo

20h – Segunda sessão da Mostra Nacional de Videomapping

20h30 – Show de encerramento com The Baggios, com participações de Anne Carol e Sandyalê

22h – Coreto sonoro com DJ

23h – Encerramento do festival

Oficinas formativas

Antes da programação principal do festival, o SE Mapping promove uma atividade formativa voltada a interessados em conhecer as técnicas do videomapping. A oficina ‘Práticas em videomapping – Narrativas do cotidiano’, ministrada pela artista visual Kelly Pires (SP), será realizada nos dias 18 e 19 de março, das 14h às 17h, na Escola do Legislativo de Sergipe (Elese), localizada na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju. No dia 20 de março, das 17h às 19h, a atividade será realizada na própria Praça Fausto Cardoso, integrando a programação do festival.

Gratuita, a oficina apresenta aos participantes as possibilidades criativas da projeção mapeada, abordando conceitos básicos da técnica e suas aplicações em narrativas visuais contemporâneas. As inscrições acontecem até o dia 13 de março, por meio de formulário eletrônico.

Realização

O SE Mapping é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e integra o calendário do Verão Sergipe.

O evento conta com a participação das secretarias de Estado da Comunicação Social (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e do Turismo (Setur), além da Secretaria Especial da Cultura (Secult).

O festival é idealizado e produzido pela Baluart Produtora e pela Agência Ilimitado, conta com o patrocínio da Iguá Sergipe, apoio da Energisa e parceria com o SSA Mapping.