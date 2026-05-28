Governo divulga resultado final do Acelera Mulher 2026

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), divulgou o resultado final do edital do programa Acelera Mulher 2026. O programa seleciona projetos desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para implementar projetos voltados à inclusão produtiva e autonomia econômica de mulheres em áreas urbanas e rurais do Estado de Sergipe.

A ação prevê o financiamento de até dez propostas, com investimento de R$ 25 mil para cada projeto contemplado. Os recursos serão destinados à execução de iniciativas voltadas à qualificação profissional, agricultura familiar, fortalecimento de arranjos produtivos locais, inovação e incentivo ao empreendedorismo feminino em diferentes regiões do estado.

O edital integra a política pública de fortalecimento socioeconômico das mulheres sergipanas e tem como objetivo estimular projetos capazes de promover independência financeira, inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável nas comunidades atendidas.

Para acessar a lista de organizações contempladas, acesse o site da SPM.

Fonte: Governo de SE