Governo divulga resultado final do concurso da Adema

O Governo de Sergipe publicou na última sexta-feira, 22, o edital de homologação do resultado final do concurso público da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Os anexos específicos, contendo as pontuações e classificações de candidatos negros, pessoas com deficiências e ampla concorrência já estão disponíveis nos sites da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e do Instituo AOCP, que realizam o certame.

A convocação de todos os candidatos aprovados dentro das 55 vagas está prevista para acontecer até o final deste mês e, na sequência, os novos servidores terão 30 dias para apresentar a documentação e realizar os exames admissionais. O acolhimento dos novos servidores e o curso de formação estão previstos para acontecer em meados de janeiro de 2025, em parceria com a Sead, por meio da Escola de Governo.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, comemora a conclusão do certame, que se consolida como um marco histórico para o maior órgão ambiental do estado. “Ficamos muito felizes por finalizar com sucesso mais este importante concurso, cumprindo todas as etapas com tranquilidade e celeridade. Quero agradecer o empenho de toda a equipe da Sead e da Comissão do Concurso da Adema, composta por servidores dos dois órgãos, que atuaram de forma diligente para que essa conquista fosse possível”, destacou.

A presidente da Adema, Ingrid Cavalcanti, destaca a importância da chegada dos novos servidores para o órgão, que passa por um amplo processo de modernização e aprimoramento de serviços. “Entendemos que esse reforço técnico é essencial para que possamos ampliar a capacidade operacional da nossa equipe, tanto para o licenciamento quanto para a fiscalização ambiental. O governador Fábio Mitidieri teve a sensibilidade de estabelecer como prioridade esse importante avanço para o Meio Ambiente em Sergipe”, concluiu.

Fonte: Governo de SE