Governo divulga resultado provisório da prova discursiva do concurso da Emdagro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), divulgou o resultado provisório da prova discursiva do concurso da Emdagro.

Os candidatos poderão consultar individualmente suas notas acessando o Boletim de Desempenho da Prova Discursiva e a Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. Essas informações estarão disponíveis por um período de até 60 dias.

Caso algum candidato deseje contestar o resultado divulgado da prova discursiva, será possível interpor um recurso. Ele deverá ser protocolado por meio de um formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. O período para a interposição do recurso inicia às 00h00min desta quarta-feira, 21 de junho de 2023, e encerra às 23h59min do dia 22 de junho de 2023. É importante observar que o horário oficial utilizado é o de Brasília.

Confira o resultado provisório da prova discursiva acessando https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/anexounico_ed_result_prova_disc_emdagro2022.pdf

Fonte: Governo de SE