Governo do Estado e Prefeitura iniciam instalações de dois novos semáforos em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, em parceria com o Governo do Estado, anuncia a instalação de dois novos semáforos modernos para melhorar a segurança e a fluidez do trânsito na Capital do Interior. Os novos equipamentos foram adquiridos pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e estão sendo instalados em locais estratégicos da cidade.

O primeiro semáforo está sendo colocado no cruzamento da Avenida Sindicalista Antônio Francisco, que dá acesso à Universidade Federal e à rodovia SE-270. Já o segundo semáforo substituirá o atual na Praça do Gomes, cuja estrutura será relocada para outro local, ainda em estudo pela equipe técnica da prefeitura.

Os novos semáforos possuem tecnologia avançada, permitindo uma sincronização precisa e eficiente. Essa intervenção visa organizar melhor o fluxo de veículos em uma área de grande movimento, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres. A instalação dos postes já está em andamento, e a previsão é que o processo completo, incluindo a colocação dos braços e a sincronização dos equipamentos, leve aproximadamente dez dias.

“Estamos sempre atentos às necessidades da nossa população e, com esses novos semáforos, buscamos proporcionar um trânsito mais seguro e organizado para todos. Agradecemos ao Governo do Estado e ao DER por essa importante parceria que só traz benefícios para Lagarto”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto