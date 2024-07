Governo do Estado entrega 47ª obra para a Educação no município de Poço Redondo

Recepcionado com aplausos dos alunos do Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza, em Poço Redondo, o governador Fábio Mitidieri entregou nesta quarta-feira, 3, a reforma da quadra de esportes com vestiário e arquibancada. Esta é a 47ª obra realizada pelo Governo do Estado para a Educação, em um ano e meio de gestão. Até novembro, a unidade estará também com o processo de climatização concluído.

A obra, que foi executada pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), fica no povoado Santa Rosa do Ermírio, que tem 12 mil habitantes e se destaca na produção de leite no estado. Os alunos do Noêmia aguardaram com ansiedade a entrega da quadra esportiva. “Foram anos sem quadra. A gente entrava aqui e jogava bola praticamente no nada. Hoje a história é diferente”, reconheceu Luís Cláudio, do 3° ano, do Ensino Médio.

Ao ouvir o pedido da estudante Daniele Silva, do 3° ano, o governador anunciou que, além da atual reestruturação, a unidade ainda passará por melhorias com a climatização. “Peço licença para quebrar o protocolo, Daniele, para dizer a você e aos seus colegas que a climatização do Noêmia ficará pronta até novembro”, antecipou Fábio.

De 2023 até o momento, o Governo do Estado realizou 47 obras para a Educação, sendo 31 quadras poliesportivas e 16 escolas reformadas, que totalizaram um investimento de R$ 103.285.637,76.

“Uma quadra como essa, por exemplo, é uma área de comunhão. Além de praticar esporte, tem as atividades culturais. Uma quadrilha junina, por exemplo, pode ensaiar aqui. Afinal de contas, este equipamento não está restrito somente à escola, é de toda a comunidade”, disse o governador.

A diretora Aldiane Oliveira declarou a satisfação com a intervenção na escola. “É uma obra que há muito tempo é almejada por nós. Temos talentos no esporte e tenho certeza que este equipamento novo projetará nossos estudantes”, destacou.

Escola

O Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza possui 292 alunos que, a partir de agora, serão contemplados com uma ampla estrutura para fortalecer o desporto escolar, a prática de atividades físicas e o engajamento social da comunidade escolar. “É a primeira vez que temos um governador tão jovem, com um ritmo acelerado e plena satisfação em fazer e entregar essas obras. Até novembro, as quatro escolas de Poço Redondo estarão climatizadas. É um compromisso nosso”, declarou o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

Investimento

A construção da nova quadra de esportes com os vestiários do Noêmia foi fruto de investimento de R$ 2.637.390,79. Além da reestruturação, a unidade é uma das que integra o processo de climatização do Governo de Sergipe e está em processo de licitação. O valor investido na climatização é de R$ 592.096,35, que envolvem o aumento de carga elétrica e instalação de 24 aparelhos de ar-condicionado.

Estrutura

Com a reforma, o Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza ganhou nova quadra, com estrutura de concreto armado, telhado de aço, calha de alumínio para escoamento da água da chuva, instalação de rede de proteção de nylon, construção de mureta, instalação de alambrado com tela de arame galvanizado e revestido de PVC e pavimentação de alta resistência.

A área externa conta um amplo quiosque e uma passarela em estrutura de madeira e telha cerâmica, com acesso à quadra e aos vestiários masculinos, femininos e para pessoas com deficiência. O espaço também conta com uma grande arquibancada e ampla área externa.

Com um investimento de R$ 95.500,00, o Centro também foi contemplado com serviços de manutenção: reforma da cozinha, revisão das instalações elétricas e hidrossanitária, esquadrias, pintura e reforma do telhamento.

Fonte: Governo do Estado/SE