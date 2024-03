Governo do Estado oferece serviço odontológico de referência aos sergipanos

Com o intuito de prevenir diversas doenças relacionadas à saúde bucal, o Governo do Estado oferece serviço odontológico gratuito de referência à população sergipana para um cuidado especializado e humanizado. Nesta quarta-feira, 20, é comemorado o Dia Mundial da Saúde Bucal e em virtude da data, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a conscientização para o cuidado com a saúde da boca para a prevenção de doenças.

Entre os serviços disponíveis estão os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) que possibilitam uma assistência qualificada à população e o programa ‘Sorrir Sergipe’, que atua durante a ação itinerante do ‘Sergipe é aqui’ a fim de aproximar a Saúde dos municípios.

Assistência Especializada

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), vinculado à SES e administrado pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa), estão localizados nos municípios de Boquim, Capela, Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Propriá, São Cristóvão, Simão Dias e Tobias Barreto. Nessas unidades, são atendidos usuários encaminhados pela Atenção Básica à Saúde para tratamentos odontológicos especializados.

No ano de 2023, os CEOs assistiram 19.213 usuários, o que gerou 23.701 atendimentos e a realização de 45.947 procedimentos. Entre cirurgia oral menor e diagnóstico foram realizados 15.349 procedimentos. Em endodontia, 2.927 tratamentos foram concluídos. Já em periodontia, ocorreram 14.704 procedimentos, sendo 12.967 atendimentos destinados a pessoas com deficiência. As unidades de São Cristóvão e Propriá entregaram 193 próteses dentárias aos usuários. Como os CEOs se enquadram na atenção especializada à saúde, o serviço atende pacientes previamente avaliados e encaminhados das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Maria da Conceição Oliveira é uma das usuárias do CEO de São Cristóvão e contou que há muito tempo desejava cuidar dos dentes. Foi quando ela começou a se tratar na Atenção Básica e, quando notada a necessidade de procedimentos especializados, foi encaminhada para o Centro. “O CEO é um local de grande importância. Essa é a minha primeira consulta e me sinto encantada. “Desde a recepção fui bem recebida, e esse tratamento nos devolve a autoestima, porque é tão ruim estar com o sorriso feio e não se sentir bem diante das pessoas. E os dentistas são muito educados e eu não poderia fazer um tratamento desses fora daqui. Agora, tive essa chance e me sinto muito bem atendida e feliz” relatou a usuária.

Também paciente de São Cristóvão, Janaína Ferreira destacou que estava procurando tratamento especializado quando foi informada da existência do CEO e que poderia, após os procedimentos básicos, receber cuidados no centro especializado. “O ambiente é agradável e eu sou paciente do posto de saúde da região e vim para cá. Não imaginava que na rede pública poderia haver um tratamento tão bom e de tamanha qualidade. Isso me deixou com muita esperança”, declarou.

Assim como Janaína, Maria das Dores dos Santos se diz muito satisfeita. Ela é usuária do CEO de Laranjeiras. “Gosto do tratamento, porque é um centro de especialidades muito bom. Abrange várias necessidades para nós. Fiz tratamento de Periodontia, Endodontia e agora fui encaminhada para a realização de uma cirurgia. Fui bem acolhida, desde o início. A estrutura toda é de boa qualidade. Eu recomendo o CEO por ter dentistas de alto nível, todos com muita experiência”, assegurou.

A periodontista do CEO de São Cristóvão, Helena Paixão, revelou que a importância do centro é fundamental, porque com o especialista é possível dar uma assistência completa à população. “Os usuários conseguem, de fato, concluir o tratamento específico. Há profissionais de renome no estado e os usuários são submetidos a procedimentos de grande relevância. Oferecemos o que há de melhor em odontologia num setor público. As pessoas comentam que é um local diferenciado e muitos gostariam de fazer todo o tratamento aqui”, afirma a especialista.

Sorrir Sergipe

O serviço odontológico foi desenvolvido a fim de promover a detecção precoce do câncer de cavidade oral, mais conhecido como câncer de boca. O programa visa informar, reduzir a incidência e o avanço da doença no estado. Em 2023, a avaliação odontológica foi disponibilizada para a população a partir da sétima edição do ‘Sergipe é aqui’ e já registrou mais de 1.266 atendimentos durante a ação itinerante com o encaminhamento de 55 pessoas com lesões suspeitas ao diagnóstico de câncer de boca.

De acordo com a referência técnica de Odontologia da SES, Fernanda Cosenza, o projeto possibilita levar uma avaliação bucal especializada para o interior do estado. “O projeto acontece seguindo o cronograma do projeto do governo itinerante e tem o objetivo de fortalecer o cuidado integral em saúde, promovendo celeridade no diagnóstico, ofertando o tratamento em tempo oportuno, além de uma assistência qualificada ao paciente”, explicou.

O motorista Jaime Pimentel Magalhães, de 56 anos, contou que quando ficou sabendo do serviço não perdeu a oportunidade de fazer a sua avaliação. “Os profissionais fizeram uma avaliação completa e graças a Deus não apresentei nenhum tipo de lesão. Acredito que esse tipo de ação facilita o acesso da população aos serviços da Saúde de forma mais prática”, ressaltou o motorista.

Quem concorda com o senhor Jaime, é a lavradora Ingrid Karolaine de Jesus, de 26 anos, que também marcou presença no serviço bucal. “É muito importante saber o que acontece com a nossa boca, pois sempre tive esse cuidado com a minha saúde. Além disso, o Sorrir Sergipe facilitou o acesso a esse tipo de serviço de forma simplificada, incentivando as pessoas a cuidarem de si”, destacou.

A Secretaria de Estado da Saúde fornece à população um tratamento odontológico em todos os níveis de cuidado. O paciente tem acesso desde o atendimento primário nos postos de saúde até o atendimento especializado ambulatorial de assistência especializadas odontológicas. “Temos o intuito de garantir o atendimento à pessoa com deficiência, tratamento endodôntico, tratamento periodontal, cirurgia oral, diagnóstico bucal com ênfase na detecção precoce do câncer de boca, ofertando gratuitamente os exames complementares necessários para confirmação do diagnóstico”, pontuou a referência técnica de Odontologia da SES, Fernanda Cosenza.

Caso o usuário apresente alguma lesão suspeita durante a ação itinerante, serão disponibilizadas data e hora para a realização de exames complementares e tratamento com especialistas do Centro de Especialidades Odontológicas da região de saúde onde o município se localiza.

Prevenção

Estima-se que quase 90% da população não realiza a higiene bucal de forma adequada. Por isso, é muito importante reforçar os cuidados com a saúde bucal para a prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis como manter uma boa rotina de escovação, especialmente após as refeições e antes de dormir, a utilização do fio dental, optar pelo uso de creme dental com flúor desde o nascimento do primeiro dente, trocar de escova de dentes a cada três meses, manter uma alimentação equilibrada, diminuir a ingestão excessiva de açúcar, bem como manter realização de consultas odontológicas regularmente.

A população deve se atentar aos sinais e sintomas que envolvem o câncer de boca, sendo eles: ferida na boca que não cicatriza há mais de 15 dias; surgimento de manchas ou placas avermelhadas, esbranquiçadas ou escurecidas; nódulos persistentes; inchaço na mandíbula; sangramento sem causa conhecida; lesões indolores; dentes moles e doloridos sem causa e dificuldade de falar. mastigar e engolir

